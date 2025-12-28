資本支出前年比は、報告四半期の前四半期と比較した企業の設備投資総コストの変化を評価します。これは先行指標です。それは短期的および中期的に国の産業生産と経済的健康を予測するのに使用されます。

設備投資は、企業による設備投資の全体的な価値の変化を測定します。 これは景気と経済の健全性の主要な指標です。

都市部の大型再開発も続き、高水準の投資をけん引しています。しかし、日本では「失われた20年」と呼ばれる不景気により、将来に期待が持てない状態が続いています。そのため、それが投資にも影響を与えています。

予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。

