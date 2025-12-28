経済指標カレンダー
日本資本投資前年比 (Japan Capital Spending y/y)
|中
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
資本支出前年比は、報告四半期の前四半期と比較した企業の設備投資総コストの変化を評価します。これは先行指標です。それは短期的および中期的に国の産業生産と経済的健康を予測するのに使用されます。
設備投資は、企業による設備投資の全体的な価値の変化を測定します。 これは景気と経済の健全性の主要な指標です。
都市部の大型再開発も続き、高水準の投資をけん引しています。しかし、日本では「失われた20年」と呼ばれる不景気により、将来に期待が持てない状態が続いています。そのため、それが投資にも影響を与えています。
予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本資本投資前年比 (Japan Capital Spending y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
