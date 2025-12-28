経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)銀行貸出前年比 (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)
|低
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|4.3%
|
4.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
銀行貸出前年比は、当月の日本の銀行のすべての前年同月と比較した融資残高の動向を示しています。貸出の増加はビジネス感情の改善と投資の増強を示唆し、国の経済にプラスの影響を与えます。
日銀は、名目金利をゼロ以下に設定する政策であり、経済を刺激するために行われる非伝統的金融政策であるマイナス金利政策を実施しました。
日銀貸出とは、日本銀行（日銀）に当座預金口座を持つ金融機関に対して日銀が行う貸出のことで、手形割引、手形貸付け、当座貸越の３種類があります。手形割引は、金融機関が取引先から割り引いた商業手形のうち、割引適格基準を満たす手形を再割引するものです。手形貸付けは、約束手形、国債や政府短期証券、政府保証債、財投機関債、地方債、金融債、一般事業債、日本円建て外債などのうち、手形割引と
同様に日銀が適格と認めたものを受け入れて行うもので、金融機関は機動的に貸付けを受けるために、あらかじめ日銀の本支店に担保を差し入れておきます。当座貸越は、日銀の当座預金口座を借り越しにすることを認めるものです。
予測値を上回る数値は、日本円にプラスの影響を与えます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本銀行(BoJ)銀行貸出前年比 (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
