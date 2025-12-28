カレンダーセクション

日本銀行(BoJ)短観中小企業製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
ビジネス
6 1
1
最後の発表 重要性 実際 予測
5
6
次の発表 実際 予測
短観は、統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。日本の企業は99.7%が中小企業ですが、日本の製造業では大企業による下請け構造あります。

全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観小企業製造業業況判断指数は、指定された期間の経済成長と事業環境のペースに関する小企業の感情を示します。この指数は、企業代表者の調査に基づいています。日本の企業の代表者は、年功序列制度により、高齢者が代表になる傾向があります。そのため、アンケートによる調査の場合、保守的な意見を述べやすいという特徴があります。アンケートには、ビジネス状況、需要と供給、在庫、生産量、雇用、利益などについての質問が含まれ、回答を好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。

短観「景況感調査」は、優勢な状況の最良の記述子として3つのうち1つの選択肢を選択するよう求められている企業に送付しました。代替案は次のとおりです。 調査は何千もの会社に送られ、会社の規模と部門（製造業とサービス業）によって分類されて公表されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)短観中小企業製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
6
1
1
3 Q 2025
1
1
1
2 Q 2025
1
1
2
1 Q 2025
2
0
1
4 Q 2024
1
0
0
3 Q 2024
0
1
-1
2 Q 2024
-1
0
-1
1 Q 2024
-1
-1
2
4 Q 2023
1
-5
-5
3 Q 2023
-5
-8
-5
2 Q 2023
-5
-11
-6
1 Q 2023
-6
-13
-2
4 Q 2022
-2
-14
-4
3 Q 2022
-4
19
-4
2 Q 2022
-4
21
-4
1 Q 2022
-4
12
-1
4 Q 2021
-1
0
-3
3 Q 2021
-3
1
-7
2 Q 2021
-7
-15
-13
1 Q 2021
-13
-39
-27
4 Q 2020
-27
-47
-44
3 Q 2020
-44
-42
-45
2 Q 2020
-45
-17
-15
1 Q 2020
-15
-10
-9
4 Q 2019
-9
-16
-4
3 Q 2019
-4
-2
-1
2 Q 2019
-1
-8
6
1 Q 2019
6
10
14
4 Q 2018
14
8
14
3 Q 2018
14
25
14
2 Q 2018
14
4
15
1 Q 2018
15
16
15
4 Q 2017
15
8
10
3 Q 2017
10
13
7
2 Q 2017
7
5
1 Q 2017
5
1
4 Q 2016
1
-3
3 Q 2016
-3
-5
2 Q 2016
-5
-4
1 Q 2016
-4
0
4 Q 2015
0
0
3 Q 2015
0
0
2 Q 2015
0
1
1 Q 2015
1
1
4 Q 2014
1
-1
3 Q 2014
-1
1
2 Q 2014
1
4
1 Q 2014
4
1
4 Q 2013
1
-9
3 Q 2013
-9
-14
12
