短観は、統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。日本の企業は99.7%が中小企業ですが、日本の製造業では大企業による下請け構造あります。

全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観小企業製造業業況判断指数は、指定された期間の経済成長と事業環境のペースに関する小企業の感情を示します。この指数は、企業代表者の調査に基づいています。日本の企業の代表者は、年功序列制度により、高齢者が代表になる傾向があります。そのため、アンケートによる調査の場合、保守的な意見を述べやすいという特徴があります。アンケートには、ビジネス状況、需要と供給、在庫、生産量、雇用、利益などについての質問が含まれ、回答を好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。

短観「景況感調査」は、優勢な状況の最良の記述子として3つのうち1つの選択肢を選択するよう求められている企業に送付しました。代替案は次のとおりです。 調査は何千もの会社に送られ、会社の規模と部門（製造業とサービス業）によって分類されて公表されます。

直近値: