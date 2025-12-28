カレンダーセクション

一般にPMIサーベイは、各国の主要業種を代表し業況を適切に反映する調査対象の企業群を抽出し、景況変化の判断材料を他の景気指標よりも早いタイミングで提供しています。また、調査対象の全ての国・地域において、同じ項目について同じ質問をされているため、他の国と比較しやすいという特徴があります。

日経製造業PMIは、日本の産業界のビジネス環境を特徴づけます。この指標は、新規注文、売上、在庫、サプライヤー、業界の見通しに関する製造会社のマネージャーの調査に基づいて毎月計算されます。日本のGDPの大部分は工業製品の輸出で構成されているため、PMIは日本経済発展の状態と見通しを評価することができます。製造購買担当者指数（PMI）は、製造部門の購買担当者の活動レベルを測定します。

50を超える数値はセクターの拡大を示します。 50未満は縮小を示します。

購買担当マネージャは通常、自社の業績に関するデータに早期にアクセスできるため、トレーダーはこれらの調査を注意深く見ています。これは、全体的な経済業績の先行指標となる可能性があります。

予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイット日本工業購買担当者景気指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
48.7
48.7
48.2
10月 2025
48.2
48.9
48.5
9月 2025
48.5
49.4
49.7
8月 2025
49.7
49.4
48.8
7月 2025
48.8
49.5
50.4
6月 2025
50.4
48.7
49.0
5月 2025
49.0
48.7
48.7
4月 2025
48.7
48.7
48.3
3月 2025
48.3
48.9
49.0
2月 2025
49.0
49.1
48.8
1月 2025
48.8
49.3
49.5
12月 2024
49.5
50.0
49.0
11月 2024
49.0
46.0
49.2
10月 2024
49.2
50.2
49.7
9月 2024
49.7
50.0
49.8
8月 2024
49.8
49.7
49.1
7月 2024
49.1
50.4
50.0
6月 2024
50.0
49.4
50.4
5月 2024
50.4
48.9
49.6
4月 2024
49.6
47.8
48.2
3月 2024
48.2
47.6
47.2
2月 2024
47.2
47.9
48.0
1月 2024
48.0
47.8
47.9
12月 2023
47.9
47.7
47.7
12月 2023 予備的
47.7
48.2
48.3
11月 2023
48.3
48.1
48.1
11月 2023 予備的
48.1
48.6
48.7
10月 2023
48.7
48.5
48.5
10月 2023 予備的
48.5
48.5
48.5
9月 2023
48.5
48.6
48.6
9月 2023 予備的
48.6
49.6
49.6
8月 2023
49.6
49.7
49.7
8月 2023 予備的
49.7
49.5
49.6
7月 2023
49.6
49.4
49.4
7月 2023 予備的
49.4
49.8
49.8
6月 2023
49.8
49.8
49.8
6月 2023 予備的
49.8
50.7
50.6
5月 2023
50.6
50.8
50.8
5月 2023 予備的
50.8
49.5
49.5
4月 2023
49.5
49.5
49.5
4月 2023 予備的
49.5
48.9
49.2
3月 2023
49.2
48.6
48.6
3月 2023 予備的
48.6
47.5
47.7
2月 2023
47.7
47.4
47.4
2月 2023 予備的
47.4
48.9
48.9
1月 2023
48.9
48.9
48.9
1月 2023 予備的
48.9
48.9
48.9
12月 2022
48.9
48.8
48.8
12月 2022 予備的
48.8
48.0
49.0
11月 2022
49.0
49.4
49.4
