短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。短観は、国内外で利用されており、海外でも"TANKAN"の名称で広く知られています。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観大企業全産業設備投資は銀行以外の日本経済のすべての部門における支出の四半期毎の予測です。計算は、10億日本円以上の企業資本を保有する企業の調査に基づいています。

回答者は予測値を四半期ごとに提供します。この指標は、日本の投資環境を評価し、経済状況を予測するために使用されます。予測値を上回る指標値は、日本円にプラスの影響を与えます。これは各四半期の観点から見た年間予測です。

日本の会計年度は、翌年の4月から3月までです。回答者は四半期ごとに、来年の開始前の3月の調査から始めて、会計年度の予測値を示します。

直近値: