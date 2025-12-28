カレンダーセクション

日本基本給前年比 (Japan Real Wage y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
セクター
労働
-0.7% -0.4%
-1.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.4%
-0.7%
次の発表 実際 予測
実質賃金前年比は、名目賃金指数と消費者物価指数の比として計算されるため、名目賃金で購入できる商品とサービスの量を反映します。つまり、名目賃金の実質購買力を反映します。この指数は、現在の月の前年同月と比較した実質賃金の変化率を示しています。

指標の計算のために、名目賃金データは、厚生労働省が5人以上の従業員を抱える企業に対して実施した月例労働調査から収集されます。

インフレ率の上昇に対して、名目賃金が上昇しても実質賃金は低下する可能性があります。指標値の低下は、人口の購買力の低下を示しています。消費の減少は、ひいては国民経済のマイナス要因と見なされます。したがって、指数値の減少は日本円相場にマイナスの影響を与える可能性がありますが、その伸びは国の通貨にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本基本給前年比 (Japan Real Wage y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-0.7%
-0.4%
-1.3%
9月 2025
-1.4%
-0.4%
-1.7%
8月 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
7月 2025
0.5%
-2.3%
-0.8%
6月 2025
-1.3%
-2.5%
-2.6%
5月 2025
-2.9%
-1.1%
-2.0%
4月 2025
-1.8%
-1.9%
-1.8%
3月 2025
-2.1%
-1.2%
-1.5%
2月 2025
-1.2%
-0.8%
-2.8%
1月 2025
-1.8%
0.1%
0.3%
12月 2024
0.6%
-0.7%
0.5%
11月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.4%
10月 2024
0.0%
-0.7%
-0.4%
9月 2024
-0.1%
-0.4%
-0.8%
8月 2024
-0.6%
-1.3%
0.3%
7月 2024
0.4%
-0.6%
1.1%
6月 2024
1.1%
-1.1%
-1.3%
5月 2024
-1.4%
-2.1%
-1.2%
4月 2024
-0.7%
-2.3%
-2.1%
3月 2024
-2.5%
-2.3%
-1.8%
12月 2023
-1.9%
-2.4%
-2.5%
11月 2023
-3.0%
-2.3%
-2.3%
10月 2023
-2.3%
-2.3%
-2.9%
9月 2023
-2.4%
-2.0%
-2.8%
8月 2023
-2.5%
-1.7%
-2.7%
7月 2023
-2.5%
-1.9%
-1.6%
6月 2023
-1.6%
-2.3%
-0.9%
5月 2023
-1.2%
-2.8%
-3.2%
4月 2023
-3.0%
-2.8%
-2.3%
3月 2023
-2.9%
-2.3%
-2.9%
2月 2023
-2.6%
-2.2%
-4.1%
1月 2023
-4.1%
-1.8%
-0.6%
12月 2022
0.1%
-3.4%
-2.5%
11月 2022
-3.8%
-2.0%
-2.9%
10月 2022
-2.6%
-1.4%
-1.2%
9月 2022
-1.3%
-1.2%
-1.7%
8月 2022
-1.7%
-0.3%
-1.8%
7月 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
6月 2022
-0.4%
-1.3%
-1.8%
5月 2022
-1.8%
-2.3%
-1.7%
4月 2022
-1.2%
1.4%
0.6%
3月 2022
-0.2%
-1.9%
0.0%
2月 2022
0.0%
-0.8%
0.5%
1月 2022
0.4%
-1.6%
-2.3%
12月 2021
-2.2%
-1.0%
-0.8%
11月 2021
-1.6%
-0.5%
-0.7%
10月 2021
-0.7%
-0.4%
-0.6%
9月 2021
-0.6%
-0.3%
0.1%
8月 2021
0.2%
0.0%
0.3%
7月 2021
0.7%
0.9%
-0.1%
