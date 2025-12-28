実質賃金前年比は、名目賃金指数と消費者物価指数の比として計算されるため、名目賃金で購入できる商品とサービスの量を反映します。つまり、名目賃金の実質購買力を反映します。この指数は、現在の月の前年同月と比較した実質賃金の変化率を示しています。

指標の計算のために、名目賃金データは、厚生労働省が5人以上の従業員を抱える企業に対して実施した月例労働調査から収集されます。

インフレ率の上昇に対して、名目賃金が上昇しても実質賃金は低下する可能性があります。指標値の低下は、人口の購買力の低下を示しています。消費の減少は、ひいては国民経済のマイナス要因と見なされます。したがって、指数値の減少は日本円相場にマイナスの影響を与える可能性がありますが、その伸びは国の通貨にとってプラスと見なされます。

直近値: