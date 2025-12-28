カレンダーセクション

日本景気ウォッチャー傾向判断 (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
景気ウォッチャー傾向判断は、今後3ヶ月間の国民経済の見通しに関する企業労働者の調査に基づいています。この調査には、世帯や企業の活動の変化、また国の雇用全体に関する質問が含まれています。調査は2,000人以上の労働者から収集されたデータに基づいています。

これは日本の中期的な経済動向を評価するための主要な指標です。予想を上回る指標値は日本円にとってプラスと見なされます。

地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的としています。

現在の景気や将来の景気について5段階評価で回答してもらい景気の判断指数を算出、指数が50以上なら景気の現状や見通しは良く、50以下なら悪いとされます。

集計には電話の自動応答システムを利用するため、速報性に優れています。質問は、「今月のあなたの身の回りの景気は、良いと思いますか、悪いと思いますか」のような形で行われます。難しい質問はせずに、シンプルにその人を取り巻く環境の景況感が調査されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本景気ウォッチャー傾向判断 (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
50.3
53.1
10月 2025
N/D
47.3
48.5
9月 2025
48.5
46.9
47.5
8月 2025
47.5
48.1
47.3
7月 2025
47.3
47.0
45.9
6月 2025
45.9
46.0
44.8
5月 2025
44.8
42.9
42.7
4月 2025
42.7
44.7
45.2
3月 2025
45.2
46.0
46.6
2月 2025
46.6
48.2
48.0
1月 2025
48.0
50.0
49.4
12月 2024
48.8
48.9
49.4
11月 2024
49.4
47.1
48.3
10月 2024
48.3
48.8
49.7
9月 2024
49.7
50.3
50.3
8月 2024
50.3
48.7
48.3
7月 2024
48.3
47.8
47.9
6月 2024
47.9
45.8
46.3
5月 2024
46.3
48.1
48.5
4月 2024
48.5
51.4
51.2
3月 2024
51.2
53.4
53.0
2月 2024
53.0
52.8
52.5
1月 2024
52.5
49.4
50.4
12月 2023
49.1
49.0
49.4
11月 2023
49.4
49.1
48.4
10月 2023
48.4
50.6
49.5
9月 2023
49.5
52.9
51.4
8月 2023
51.4
53.6
54.1
7月 2023
54.1
53.8
52.8
6月 2023
52.8
55.3
54.4
5月 2023
54.4
55.1
55.7
4月 2023
55.7
52.6
54.1
3月 2023
54.1
50.2
50.8
2月 2023
50.8
48.3
49.3
1月 2023
49.3
46.2
46.8
12月 2022
47.0
45.8
45.1
11月 2022
45.1
47.9
46.4
10月 2022
46.4
49.4
49.2
9月 2022
49.2
46.2
49.4
8月 2022
49.4
45.3
42.8
7月 2022
42.8
50.2
47.6
6月 2022
47.6
51.6
52.5
5月 2022
52.5
50.4
50.3
4月 2022
50.3
47.4
50.1
3月 2022
50.1
43.5
44.4
2月 2022
44.4
46.0
42.5
1月 2022
42.5
51.6
50.3
12月 2021
49.4
55.7
53.4
11月 2021
53.4
57.3
57.5
10月 2021
57.5
50.4
56.6
