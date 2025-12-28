カレンダーセクション

日本小売売上高前年比 (Japan Retail Sales y/y)

日本
JPY, 日本円
経済産業省 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
消費者
小売売上高前年比は、過去1ヶ月間の商品およびサービスの小売売上高の合計を前年同月と比べて示しています。この指標は、日本経済の重要な指標である消費者支出の評価を可能にする、国のインフレの重要な指標です。

小売売上高は、小売レベルでのインフレ調整済売上の合計値の変化を測定します。これは、全体的な経済活動の大半を占める消費者支出の第一の指標です。

小売売上高は、日本の様々な業種と規模の小売店のサンプリングに基づいて小売業者が販売する商品すべてを月毎に測定する指標です。年単位で比較するので、季節の影響を減らすことができます。

同指標は個人消費の重要な指標であり、また消費者信頼感とも相関性があり、日本の経済のペースとなる指標として考えられています。

近年、日本の小売は外資系のオンラインショップによって経営が厳しくなっています。2010年以降のスマートフォンの普及により、もともとITスキルがなかった大衆もネットの小売店を使うようになっています。そのため、その影響が日本の小売に影響を与えています。かつては「作れば売れる」という時代がありましたが、現代では物自体が売れにくくなっています。

指標の伸びは日本円にプラスの影響を与えます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本小売売上高前年比 (Japan Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
-0.6%
0.5%
9月 2025
0.5%
-0.7%
-0.9%
8月 2025
-1.1%
-1.7%
0.4%
7月 2025
0.3%
2.5%
1.9%
6月 2025
2.0%
2.3%
1.9%
5月 2025
2.2%
3.0%
3.5%
4月 2025
3.3%
3.1%
3.1%
3月 2025
3.1%
2.8%
1.3%
2月 2025
1.4%
3.9%
4.4%
1月 2025
3.9%
3.6%
3.5%
12月 2024
3.7%
1.2%
2.8%
11月 2024
2.8%
2.6%
1.3%
10月 2024
1.6%
2.4%
0.7%
9月 2024
0.5%
2.8%
3.1%
8月 2024
2.8%
2.9%
2.7%
7月 2024
2.6%
2.7%
3.8%
6月 2024
3.7%
2.2%
2.8%
5月 2024
3.0%
2.0%
4月 2024
2.4%
1.1%
3月 2024
1.2%
4.6%
2月 2024
4.6%
2.1%
1月 2024
2.3%
2.4%
12月 2023
2.1%
5.4%
11月 2023
5.3%
5.8%
4.2%
10月 2023
4.2%
6.0%
6.2%
9月 2023
5.8%
6.1%
7.0%
8月 2023
7.0%
5.9%
7.0%
7月 2023
6.8%
5.9%
6月 2023
5.9%
5.6%
5.7%
5月 2023
5.7%
5.3%
5.1%
4月 2023
5.0%
4.8%
6.9%
3月 2023
7.2%
4.1%
7.3%
2月 2023
6.6%
3.6%
5.0%
1月 2023
6.3%
3.2%
3.8%
12月 2022
3.8%
3.1%
2.5%
11月 2022
2.6%
2.8%
4.4%
10月 2022
4.3%
2.5%
4.8%
9月 2022
4.5%
2.1%
4.1%
8月 2022
4.1%
1.7%
2.4%
7月 2022
2.4%
1.3%
1.5%
6月 2022
1.5%
-0.5%
3.7%
5月 2022
3.6%
-1.9%
3.1%
4月 2022
2.9%
-2.8%
0.7%
3月 2022
0.9%
-2.8%
-0.9%
2月 2022
-0.8%
-2.2%
1.1%
1月 2022
1.6%
-1.6%
1.2%
12月 2021
1.4%
-0.9%
1.9%
11月 2021
1.9%
0.1%
0.9%
10月 2021
0.9%
1.3%
-0.5%
