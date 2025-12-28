経済指標カレンダー
日本外貨準備 (Japan International Reserves)
|低
|$1359.4 B
|
$1347.4 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
$1359.4 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
外貨準備高は、外国為替、金、IMFにおける準備ポジション、国の特別引出権の総額を測定します。
外貨準備高の増減の日本円に対する影響は間接的です。外貨準備高の伸びは、日本銀行の特定のインフレ目標に応じて、日本円を支持したり、圧力をかけたりする手段として役立つ可能性があります。
外貨準備とは、自国通貨の外国為替相場が急激に下落したり、自国が経済危機に陥って対外債務の支払いに窮したりする場合に備えて、政府や中央銀行があらかじめ蓄えている外貨建て資産のことです。
日本の財務省の発表によれば、財務省および日本銀行が保有する外貨準備高は、2008年2月末に初めて1兆ドルの大台を突破して過去最高水準を更新中であり、3月末時点では1兆155億ドルに達しています。
この金額は日本円換算すると約100兆日本円となり、日本のGDP（名目国内総生産）の2割に相当する巨額です。また、日本の外貨準備高は、中国に抜かれるまで、「世界一」の座を占めつづけるなど、国際的にみても高水準です。
直近値:
実際のデータ
"日本外貨準備 (Japan International Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
