経済指標カレンダー
日本家計支出前年比 (Japan Household Spending y/y)
|中
|-3.0%
|2.7%
|
1.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.5%
|
-3.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
家計支出前年比は、指定された月の国内世帯の支出の総額を前年同月と比較して測定したものです。この指数は、国内の家計の統計的サンプルに基づいて計算されます。計算には、食料、住宅、公益事業、家具、衣類、健康、教育、交通、通信、レジャーなどの支出が含まれます。
日本は先進国の中では食料の価格が低く、通信の価格が高いという特徴があります。また、都心部では住宅の価格が極端に高い一方、農村部では空き家率の高さが問題になっています。
この指数は、経済成長と消費者の楽観論の指標とみなされています。国のインフレレベルの測定が可能になります。
家計支出は、消費者によるすべての支出のインフレ調整値の変化を測定します。また、賃金上昇がないにもかかわらず、物価がゆるやかに上昇しているため、消費活動が近年抑えられています。
予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本家計支出前年比 (Japan Household Spending y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
