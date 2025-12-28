カレンダーセクション

日本工業生産予測2か月先前月比 (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
経済産業省 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
セクター
ビジネス
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
鉱工業生産指数前月比は、報告月の前月と比較した製造業の生産高を測定している一方、予測値は2か月後の予想生産レベルを示しています。この予測は、産業、鉱業、エネルギーなど、日本のすべての生産部門のデータに基づいて準備されます。

経済産業省は、生産の定期的な調査を実施し、その間に、1〜2か月先の生産予測を公表しています。経済のこの部門は国内GDPのごく一部に貢献していますが、工業生産は料金と消費者需要に敏感です。したがって、鉱工業生産の2か月先の予測により、GDPの将来の変化を予測できます。

月次生産予測の目的は、現在および翌月の計画生産量の計算の基礎を準備することです。この指標は、変化するビジネスの状況を反映し、近い将来に経済がどこに移動するかのアイデアを提供することができます。

生産は経済状態を実証しているため、肯定的な予測は経済全体および円相場にとってプラス要因と見なされます。逆に、否定的な予測は、国民経済の発展の減速を意味し、国の通貨に悪影響を及ぼします。

直近値:

実際のデータ

"日本工業生産予測2か月先前月比 (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
1月 2026
N/D
12月 2025
N/D
-0.9%
11月 2025
-0.9%
1.2%
10月 2025
1.2%
-0.3%
9月 2025
-0.3%
0.8%
8月 2025
0.8%
-0.7%
7月 2025
-0.7%
-3.4%
6月 2025
-3.4%
3.9%
5月 2025
3.9%
0.1%
4月 2025
0.1%
-2.0%
3月 2025
-2.0%
1.2%
2月 2025
1.2%
1.3%
1月 2025
1.3%
-0.5%
12月 2024
-0.5%
-3.7%
11月 2024
-3.7%
6.1%
10月 2024
6.1%
-3.3%
9月 2024
-3.3%
0.7%
8月 2024
0.7%
3.6%
7月 2024
3.6%
-5.6%
6月 2024
-5.6%
4.4%
5月 2024
4.4%
3.3%
4月 2024
3.3%
2.0%
3月 2024
2.0%
2.2%
2月 2024
2.2%
-7.2%
1月 2024
-7.2%
3.2%
12月 2023
3.2%
-2.8%
11月 2023
-2.8%
3.8%
10月 2023
3.8%
2.4%
9月 2023
2.4%
1.1%
8月 2023
1.1%
-0.6%
7月 2023
-0.6%
1.2%
6月 2023
1.2%
-2.0%
5月 2023
-2.0%
4.4%
4月 2023
4.4%
0.7%
3月 2023
0.7%
4.1%
2月 2023
4.1%
-0.6%
1月 2023
-0.6%
2.4%
12月 2022
2.4%
0.8%
11月 2022
0.8%
3.2%
10月 2022
3.2%
0.8%
9月 2022
0.8%
6.0%
8月 2022
6.0%
2.5%
7月 2022
2.5%
8.9%
6月 2022
8.9%
-0.8%
5月 2022
-0.8%
9.6%
4月 2022
9.6%
0.1%
3月 2022
0.1%
2.2%
2月 2022
2.2%
5.0%
1月 2022
5.0%
2.1%
12月 2021
2.1%
5.7%
123
