日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。そのため、調査データを改ざんした政府と異なり、調査データには比較的信頼性があります。

国内企業物価指数前月比は、指定された月の国内製品の前月と比較した価格変動を反映したものです。これは2003年1月を基準にした指数です。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。

これは製造者の視点からの変化を反映した消費者物価指数と相関しています。この指標は、同国のインフレと経済活動を定義します。

企業物価指数（CGPI）は日本の企業が購入した商品の販売価格の増減を測定する指標です。CPGIは製造業者の視点から日本国内のインフレ率の変動を測定し、消費者物価指数（CPI）と相関性があります。企業物価指数は工業製品・農林水産物・鉱産物・電力・都市ガス・水道などを対象としています。

予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値: