日本銀行(BoJ)企業物価指数前月比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
価格
0.3% 0.2%
0.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.1%
0.3%
次の発表 実際 予測
日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。そのため、調査データを改ざんした政府と異なり、調査データには比較的信頼性があります。

国内企業物価指数前月比は、指定された月の国内製品の前月と比較した価格変動を反映したものです。これは2003年1月を基準にした指数です。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。

これは製造者の視点からの変化を反映した消費者物価指数と相関しています。この指標は、同国のインフレと経済活動を定義します。

企業物価指数（CGPI）は日本の企業が購入した商品の販売価格の増減を測定する指標です。CPGIは製造業者の視点から日本国内のインフレ率の変動を測定し、消費者物価指数（CPI）と相関性があります。企業物価指数は工業製品・農林水産物・鉱産物・電力・都市ガス・水道などを対象としています。

予想より高い測定値はJPYにとってポジティブ／強気であるとされるが、予想より低い測定値はJPYにとってネガティブ／弱気であると解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)企業物価指数前月比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.3%
0.2%
0.5%
10月 2025
0.4%
0.1%
0.5%
9月 2025
0.3%
0.0%
-0.2%
8月 2025
-0.2%
0.6%
0.3%
7月 2025
0.2%
-0.2%
-0.1%
6月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
5月 2025
-0.2%
0.3%
0.3%
4月 2025
0.2%
0.2%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.0%
0.2%
0.3%
1月 2025
0.3%
0.2%
0.4%
12月 2024
0.3%
0.1%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.2%
0.3%
10月 2024
0.2%
0.0%
0.3%
9月 2024
0.0%
-0.1%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
1.1%
0.5%
7月 2024
0.3%
-0.4%
0.2%
6月 2024
0.2%
1.0%
0.7%
5月 2024
0.7%
0.2%
0.5%
4月 2024
0.3%
0.1%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.1%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.1%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
12月 2023
0.3%
0.0%
0.3%
11月 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
10月 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
9月 2023
-0.3%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
0.1%
7月 2023
0.1%
0.1%
-0.1%
6月 2023
-0.2%
0.2%
-0.7%
5月 2023
-0.7%
0.2%
0.3%
4月 2023
0.2%
0.3%
0.1%
3月 2023
0.0%
0.3%
-0.3%
2月 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
1月 2023
0.0%
0.4%
0.7%
12月 2022
0.5%
0.4%
0.8%
11月 2022
0.6%
0.4%
0.8%
10月 2022
0.6%
0.4%
1.0%
9月 2022
0.7%
0.4%
0.4%
8月 2022
0.2%
0.4%
0.7%
7月 2022
0.4%
0.4%
0.9%
6月 2022
0.7%
0.4%
0.1%
5月 2022
0.0%
0.4%
1.3%
4月 2022
1.2%
0.3%
0.9%
3月 2022
0.8%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.8%
0.3%
0.8%
1月 2022
0.6%
-0.3%
0.0%
12月 2021
-0.2%
0.8%
0.7%
11月 2021
0.6%
1.3%
1.4%
10月 2021
1.2%
1.1%
0.3%
