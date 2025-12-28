経済指標カレンダー
日本消費者物価指数(CPI)(食品とエネルギーを除く)前年比 (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|中
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3.0%
|
3.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
食品とエネルギーを除いた消費者物価指数は、日本の家計が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指標は、指定された月の消費者の視点から前月と比較した価格の変化を推定します。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。食品およびエネルギー価格は、ボラティリティが高いために指数から除外されています。
この指数は、国のインフレと経済発展を測定するために使用されます。
期待を上回る伸びは、日本円にとってプラスと見られます。消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指標値で示したもので、毎月作成しています。
指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。 結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本消費者物価指数(CPI)(食品とエネルギーを除く)前年比 (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
