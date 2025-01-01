日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。

物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。

日銀金融政策決定会合議事要旨は、年8回の規制会議の後に発表され、国の財政および経済状況に関する要約と規制当局の理事会議事録を含みます。議事録は一致した見解だけでなく議論の余地がある議論を反映しているので、次の会議の金融政策の引き締め/緩和の兆候を求めるアナリストによって詳細に調査されます。内容に応じて日本円に短期的に影響します。

金融政策会議議事録は、日銀の政策設定会議の詳細な記録であり、金利を設定する場所の決定に影響を与えた経済状況についての詳細な洞察が含まれています。日本銀行（BOJ）の金融政策決定会合議事録要旨は、1カ月前に開かれる政策金利の決定会合の詳細な記録です。

日本銀行は、金融政策決定会合の議事要旨を、次回の決定会合で承認のうえ、その3営業日後に公表しています。