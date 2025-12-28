カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)短観中小企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
ビジネス
15 12
14
最後の発表 重要性 実際 予測
14
15
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観小企業非製造業業況判断指数は、指定された期間の経済成長と事業環境のペースに関する小企業の感情を示します。回答企業は、ビジネス状況、需要と供給、注文量、雇用、利益などについて尋ねられ、好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。

短観「景況感調査」は、優勢な状況の最良の記述子として3つのうち1つの選択肢を選択するよう企業に送付しました。代替案は次のとおりです。 調査は何千もの会社に送られ、会社の規模と部門（製造業とサービス業）によって分類されて公表されます。

予想よりも高い数はJPYに対して正とみなされ、予想よりも低い数は負とみなされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)短観中小企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
15
12
14
3 Q 2025
14
12
15
2 Q 2025
15
14
16
1 Q 2025
16
15
16
4 Q 2024
16
12
14
3 Q 2024
14
8
12
2 Q 2024
12
10
13
1 Q 2024
13
14
14
4 Q 2023
14
12
12
3 Q 2023
12
10
11
2 Q 2023
11
7
8
1 Q 2023
8
4
6
4 Q 2022
6
0
2
3 Q 2022
2
-3
-1
2 Q 2022
-1
-5
-6
1 Q 2022
-6
-7
-3
4 Q 2021
-4
-10
-10
3 Q 2021
-10
-10
-9
2 Q 2021
-9
-12
-11
1 Q 2021
-11
-17
-12
4 Q 2020
-12
-26
-22
3 Q 2020
-22
-29
-26
2 Q 2020
-26
-9
-1
1 Q 2020
-1
7
7
4 Q 2019
7
-2
10
3 Q 2019
10
14
10
2 Q 2019
10
14
12
1 Q 2019
12
13
11
4 Q 2018
11
13
10
3 Q 2018
10
10
8
2 Q 2018
8
11
10
1 Q 2018
10
10
9
4 Q 2017
9
5
8
3 Q 2017
8
8
7
2 Q 2017
7
4
1 Q 2017
4
2
4 Q 2016
2
1
3 Q 2016
1
0
2 Q 2016
0
4
1 Q 2016
4
5
4 Q 2015
5
3
3 Q 2015
3
4
2 Q 2015
4
3
1 Q 2015
3
-1
4 Q 2014
-1
0
3 Q 2014
0
2
2 Q 2014
2
8
1 Q 2014
8
4
4 Q 2013
4
-1
3 Q 2013
-1
-4
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード