経済指標カレンダー
日本経常収支n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)
|中
|N/D
|¥3646.3 B
|
¥4483.3 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
経常収支n.s.a. は、指定された月の輸出入商品、サービス、金利の差額を測定します。この指数には、純貿易収支（輸出 - 輸入）、純利益（金利、配当）、送金による支払い（外国税額など）が含まれます。
予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。
経常収支指数は、報告月中の輸出入商品、サービス、利子の支払い間の金額の差を測定します。商品部分は月次貿易収支の数値と同じです。予想より高い数値はJPYにとって肯定的で/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって否定的で/弱気として扱われます。
IMFが設ける国際収支基準の改定を受けて、日本の統計も新基準に切り替わりました。大きな変更点として、従来の基準で経常収支に含まれていた、投資用金の購入、解約や途上国への無償資金が資本収支に含まれるようになりました。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本経常収支n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用