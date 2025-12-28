経常収支n.s.a. は、指定された月の輸出入商品、サービス、金利の差額を測定します。この指数には、純貿易収支（輸出 - 輸入）、純利益（金利、配当）、送金による支払い（外国税額など）が含まれます。

予想を上回る読みは日本円にとってプラスと見られます。

IMFが設ける国際収支基準の改定を受けて、日本の統計も新基準に切り替わりました。大きな変更点として、従来の基準で経常収支に含まれていた、投資用金の購入、解約や途上国への無償資金が資本収支に含まれるようになりました。

