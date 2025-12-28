輸入前年比指標は、指定された月の商品およびサービスの輸入の前年同月と比較した変化を反映しています。輸入に関する情報は、日本の貿易活動と輸入品の需要を評価するために用いられます。

日本の輸入の主要品目は、原油および粗油、ＬＮＧ（液化天然ガス）、衣類・同付属品、医薬品、通信機、半導体等電子部品などです。自動車、船舶、飛行機の燃料や工場の動力用燃料などになる原油は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などほとんどを中近東から輸入しています。発電の燃料や都市ガスなどの原料になるＬＮＧは、オーストラリア、マレーシア、カタール、ロシアなどからの輸入が多くを占めています。衣類は、中国を始めアジアからほとんどを輸入しています。銅や鉛、アルミニウムなどの「非鉄金属」は、チリ、インドネシア、オーストラリア、フィリピン、カナダ、ペルーなどから輸入しています。

日本はとうもろこし、大豆、小麦ともにアメリカからの輸入が大部分を占め、その他はブラジル、カナダ、オーストラリアなどからの輸入となっています。野菜、米、牛乳などに関しては国内で生産されています。

