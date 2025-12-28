カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本輸入前年比 (Japan Imports y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本国税関 (Japan Customs)
セクター
取引
N/D 0.6%
0.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

輸入前年比指標は、指定された月の商品およびサービスの輸入の前年同月と比較した変化を反映しています。輸入に関する情報は、日本の貿易活動と輸入品の需要を評価するために用いられます。

日本の輸入の主要品目は、原油および粗油、ＬＮＧ（液化天然ガス）、衣類・同付属品、医薬品、通信機、半導体等電子部品などです。自動車、船舶、飛行機の燃料や工場の動力用燃料などになる原油は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などほとんどを中近東から輸入しています。発電の燃料や都市ガスなどの原料になるＬＮＧは、オーストラリア、マレーシア、カタール、ロシアなどからの輸入が多くを占めています。衣類は、中国を始めアジアからほとんどを輸入しています。銅や鉛、アルミニウムなどの「非鉄金属」は、チリ、インドネシア、オーストラリア、フィリピン、カナダ、ペルーなどから輸入しています。

日本はとうもろこし、大豆、小麦ともにアメリカからの輸入が大部分を占め、その他はブラジル、カナダ、オーストラリアなどからの輸入となっています。野菜、米、牛乳などに関しては国内で生産されています。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本輸入前年比 (Japan Imports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
0.6%
0.7%
10月 2025
0.7%
-0.6%
3.0%
9月 2025
3.3%
0.3%
-5.2%
8月 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
7月 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
6月 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
5月 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
4月 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
3月 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
2月 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
1月 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
12月 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
11月 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
10月 2024
0.4%
6.8%
1.8%
9月 2024
2.1%
11.2%
2.3%
8月 2024
2.3%
13.8%
16.6%
7月 2024
16.6%
10.5%
3.2%
6月 2024
3.2%
11.3%
9.5%
5月 2024
9.5%
9.6%
8.3%
4月 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
3月 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
2月 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
1月 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
12月 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
11月 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
10月 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
9月 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
8月 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
7月 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
6月 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
5月 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
4月 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
3月 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
2月 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
1月 2023
17.8%
13.6%
20.7%
12月 2022
20.6%
28.3%
30.3%
11月 2022
30.3%
52.2%
53.5%
10月 2022
53.5%
47.2%
45.7%
9月 2022
45.9%
55.0%
49.9%
8月 2022
49.9%
51.5%
47.2%
7月 2022
47.2%
37.7%
46.1%
6月 2022
46.1%
33.4%
48.9%
5月 2022
48.9%
26.3%
28.3%
4月 2022
28.2%
25.8%
31.2%
3月 2022
31.2%
35.3%
34.1%
2月 2022
34.0%
37.3%
38.7%
1月 2022
39.6%
26.8%
41.1%
12月 2021
41.1%
30.4%
43.8%
11月 2021
43.8%
36.7%
26.7%
10月 2021
26.7%
45.3%
38.2%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード