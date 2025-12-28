経済指標カレンダー
日本小売売上高前月比 (Japan Retail Sales m/m)
|高
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
小売売上高前月比は、過去1ヶ月間の商品およびサービスの小売売上高の合計を前月と比べて示しています。これはボラティリティの高い指標で、季節調整済みです。
この指標は、日本経済の重要な指標である消費者支出の評価を可能にする、国のインフレの重要な指標です。変動の大きい自動車売上を除いた数字は消費動向の根底にある消費パターンを見られるため注目されます。日本の小売売上高は、月々の動きよりも3−4ヶ月のトレンドを追った方が良いとされます。
近年、日本の小売は外資系のオンラインショップによって経営が厳しくなっています。2010年以降のスマートフォンの普及により、もともとITスキルがなかった大衆もネットの小売店を使うようになっています。そのため、その影響が日本の小売に影響を与えています。また、貧富の拡大により、消費活動が二分しているため、単一の指標では測りきれなくなっています。
指標の伸びは日本円にプラスの影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本小売売上高前月比 (Japan Retail Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
