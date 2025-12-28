調整済み貿易収支とは輸出と輸入の差を測定したものです。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。この指数は季節調整されています。

貿易収支報告書の日本円に対する影響はあいまいで、他の多くの経済指標にも左右されます。

日本は原油が取れる国ではないので、エネルギーの大半を産油国に頼っています。水力、地熱、風力、原子力などもありますが、火力発電に比べると少ないシェアとなっています。そのため、原油を必ず大量に輸入する必要があり、貿易収支に大きな影響を与えています。

日本の貿易収支は，石油価格が大幅に上昇した年には赤字となったが，基調的には常に黒字です。これは日本の輸出が高付加価値の工業製品である一方，輸入はエネルギー，工業原材料が多く，大幅には増加しにくい傾向があることによります。

予想より高い数値はJPYにとって肯定的で強気として扱われます。予想より低い数値はJPYに否定的で弱気として扱われます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。

