経済指標カレンダー
日本調整済み貿易収支 (Japan Adjusted Trade Balance)
|中
|¥62.9 B
|¥-39.9 B
|
¥74.0 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|¥-14.1 B
|
¥62.9 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
調整済み貿易収支とは輸出と輸入の差を測定したものです。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。この指数は季節調整されています。
貿易収支報告書の日本円に対する影響はあいまいで、他の多くの経済指標にも左右されます。
日本は原油が取れる国ではないので、エネルギーの大半を産油国に頼っています。水力、地熱、風力、原子力などもありますが、火力発電に比べると少ないシェアとなっています。そのため、原油を必ず大量に輸入する必要があり、貿易収支に大きな影響を与えています。
日本の貿易収支は，石油価格が大幅に上昇した年には赤字となったが，基調的には常に黒字です。これは日本の輸出が高付加価値の工業製品である一方，輸入はエネルギー，工業原材料が多く，大幅には増加しにくい傾向があることによります。
予想より高い数値はJPYにとって肯定的で強気として扱われます。予想より低い数値はJPYに否定的で弱気として扱われます。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本調整済み貿易収支 (Japan Adjusted Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
