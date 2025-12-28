経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)短観大企業製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)
短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。
短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。
日銀短観大企業製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関する産業企業の予測を反映しています。計算は業界をリードする代表者の調査に基づいています。質問には、ビジネス環境、需要と供給、在庫、生産量、雇用、財務状況、利益、税金と与信条件、製品価格の変化が含まれます。
工業製品の輸出は国のGDPの重要な部分を占めているため、大手メーカーの感情の予測は、次数ヶ月の日本経済の発展を決定します。楽観的な予測は日本円にプラスの影響を与えます。
日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・製造業業況判断指数は、大企業の業況を決める指標です。同数値は日本の1,200の大企業・製造業者に業況を質問した調査から計算されます。同指数は日本経済の重要な指標であり、製造業によるところが大きい。
0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。
