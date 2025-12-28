カレンダーセクション

日本鉱工業生産前年比 (Japan Industrial Production y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
経済産業省 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況、各種設備の生産能力の動向の把握を行うことを目的としています。

工業生産量前年比は、指定された月の国内工業部門の生産量を前年同月と比較して測定します。この報告書には、産業、鉱業、エネルギーなど、日本のすべての生産部門のデータが含まれています。

日本のGDPは工業財の輸出に大きく依存しているため、これは日本経済の重要な指標の1つです。生産の先行き2か月の計画を把握することで、日本の生産活動をいち早く把握できます。

予想を上回る工業生産の伸びは、日本円にとってプラスと見なされます。

国全体の生産のカバー率が高く、さらに速報性が高いことから広く注目、利用されています。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本鉱工業生産前年比 (Japan Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025 予備的
N/D
10月 2025
N/D
10月 2025 予備的
N/D
0.4%
3.8%
9月 2025
3.8%
3.4%
3.4%
9月 2025 予備的
3.4%
0.5%
-1.6%
8月 2025
-1.6%
-1.3%
-1.3%
8月 2025 予備的
-1.3%
0.7%
-0.4%
7月 2025
-0.4%
-0.9%
-0.9%
7月 2025 予備的
-0.9%
0.4%
4.4%
6月 2025
4.4%
4.0%
4.0%
6月 2025 予備的
4.0%
-2.5%
-2.4%
5月 2025
-2.4%
-1.8%
-1.8%
5月 2025 予備的
-1.8%
-0.4%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.7%
0.7%
4月 2025 予備的
0.7%
4.7%
1.0%
3月 2025
1.0%
-0.3%
-0.3%
3月 2025 予備的
-0.3%
-3.6%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.3%
0.3%
2月 2025 予備的
0.3%
2.5%
2.2%
1月 2025
2.2%
2.6%
2.6%
1月 2025 予備的
2.6%
-0.3%
-1.6%
12月 2024
-1.6%
-1.1%
-1.1%
12月 2024 予備的
-1.1%
-1.4%
-2.7%
11月 2024
-2.7%
-2.8%
-2.8%
11月 2024 予備的
-2.8%
-1.7%
1.4%
10月 2024
1.4%
1.6%
1.6%
10月 2024 予備的
1.6%
-1.9%
-2.6%
9月 2024
-2.6%
-2.8%
-2.8%
9月 2024 予備的
-2.8%
-2.0%
-4.9%
8月 2024
-4.9%
-4.9%
-4.9%
8月 2024 予備的
-4.9%
5.1%
2.9%
7月 2024
2.9%
2.7%
2.7%
7月 2024 予備的
2.7%
-8.7%
-7.9%
6月 2024
-7.9%
-7.3%
-7.3%
6月 2024 予備的
-7.3%
1.1%
5月 2024
1.1%
-1.8%
5月 2024 予備的
0.3%
-1.8%
4月 2024
-1.8%
-6.2%
4月 2024 予備的
-1.0%
-6.2%
3月 2024
-6.2%
-3.9%
3月 2024 予備的
-6.7%
-3.9%
2月 2024
-3.9%
-3.4%
2月 2024 予備的
-3.4%
-1.5%
1月 2024
-1.5%
-0.7%
1月 2024 予備的
-1.5%
-0.7%
12月 2023
-1.0%
-1.4%
12月 2023 予備的
-0.7%
-1.4%
11月 2023
-1.4%
1.1%
11月 2023 予備的
1.4%
2.1%
1.1%
10月 2023
1.1%
0.9%
0.9%
