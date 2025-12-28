鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況、各種設備の生産能力の動向の把握を行うことを目的としています。

工業生産量前年比は、指定された月の国内工業部門の生産量を前年同月と比較して測定します。この報告書には、産業、鉱業、エネルギーなど、日本のすべての生産部門のデータが含まれています。

日本のGDPは工業財の輸出に大きく依存しているため、これは日本経済の重要な指標の1つです。生産の先行き2か月の計画を把握することで、日本の生産活動をいち早く把握できます。

予想を上回る工業生産の伸びは、日本円にとってプラスと見なされます。

国全体の生産のカバー率が高く、さらに速報性が高いことから広く注目、利用されています。ただし、日本円は国内の指標よりも海外の指標の影響を強く受ける傾向があります。

直近値: