日本の建設注文の前年比指標は、報告された月に受け取った受注数の前年同月と比較した変化を示しています。統計は、建設会社の調査に基づいて収集されます。報告された月の最終営業日に、即時レポートと上位50建設会社レポートが公開されます。完全なレポートは、翌月の10日頃に公開されます。

この指標は、公共部門から受け取った注文と民間部門から受け取った注文を別々に測定します。最初のグループは人口の福祉を反映し、2番目のグループは政府が現在の経済状況をどのように評価するかを示しています。

建設注文は、他の生産活動(建設資材の生産など)および建設部門での雇用に直接関連しています。さらに、建設注文が増加すると、新しい家具や家電製品など、新築住宅購入者に必要な他の製品に対する需要が増加する可能性があります。一般的に、注文数の増加は、国内の経済状況が良好であることを示しています。

そのため、建設工事の注文が多いほど、日本円相場にプラスの影響を与える可能性があります。

