日本建設注文前年比 (Japan Construction Orders y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
国土交通省 (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
セクター
ビジネス
9.5% 10.6%
-10.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
39.7%
9.5%
次の発表 実際 予測
日本の建設注文の前年比指標は、報告された月に受け取った受注数の前年同月と比較した変化を示しています。統計は、建設会社の調査に基づいて収集されます。報告された月の最終営業日に、即時レポートと上位50建設会社レポートが公開されます。完全なレポートは、翌月の10日頃に公開されます。

この指標は、公共部門から受け取った注文と民間部門から受け取った注文を別々に測定します。最初のグループは人口の福祉を反映し、2番目のグループは政府が現在の経済状況をどのように評価するかを示しています。

建設注文は、他の生産活動(建設資材の生産など)および建設部門での雇用に直接関連しています。さらに、建設注文が増加すると、新しい家具や家電製品など、新築住宅購入者に必要な他の製品に対する需要が増加する可能性があります。一般的に、注文数の増加は、国内の経済状況が良好であることを示しています。

そのため、建設工事の注文が多いほど、日本円相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本建設注文前年比 (Japan Construction Orders y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
10月 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
9月 2025
34.7%
47.5%
38.9%
8月 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
7月 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
6月 2025
22.5%
28.8%
14.0%
5月 2025
14.0%
13.8%
52.7%
4月 2025
52.7%
12.3%
3.5%
3月 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
2月 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
1月 2025
12.2%
11.3%
8.1%
12月 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
11月 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
10月 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
9月 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
8月 2024
8.7%
41.1%
62.8%
7月 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
6月 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
5月 2024
2.1%
6.2%
26.4%
4月 2024
26.4%
5.3%
31.4%
3月 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
2月 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
1月 2024
9.1%
5.8%
0.4%
12月 2023
0.4%
17.5%
33.6%
11月 2023
33.6%
0.3%
4.2%
10月 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
9月 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
8月 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
7月 2023
8.7%
2.1%
8.6%
6月 2023
8.6%
7.6%
4.2%
5月 2023
4.2%
7.0%
16.2%
4月 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
3月 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
2月 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
1月 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
12月 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
11月 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
10月 2022
7.9%
8.9%
36.6%
9月 2022
36.6%
0.5%
17.9%
8月 2022
17.9%
5.7%
2.8%
7月 2022
2.8%
8.7%
15.5%
6月 2022
15.5%
4.2%
19.5%
5月 2022
30.5%
4.9%
30.5%
4月 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
3月 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
2月 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
1月 2022
11.0%
9.8%
4.8%
12月 2021
4.8%
10.1%
11.6%
11月 2021
11.6%
4.9%
2.1%
10月 2021
2.1%
6.7%
27.3%
