日本家計支出前月比 (Japan Household Spending m/m)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
統計局 (Statistics Bureau)
セクター
消費者
-3.5% -3.1%
-0.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.3%
-3.5%
次の発表 実際 予測
家計支出前月比は、指定された月の国内世帯の支出の総額を前月と比較して測定したものです。この指数は、国内の家計の統計的サンプルに基づいて計算されます。

日本には四季があるため、月ごとの比較は季節の影響を受けます。特に夏は冬に比べて消費が活発になる傾向があります。しかし、極端に暑い年は外出が減るため、消費が減ります。また４月が１年の始まりの月であるため、３月と４月は消費が高まります。

計算には、食料、住宅、公益事業、家具、衣類、健康、教育、交通、通信、レジャーなどの支出が含まれます。

この指数は、経済成長と消費者の楽観論の指標とみなされています。国のインフレレベルの測定が可能になります。

かつて日本は大家族で一世帯当たりの人数が多かったが、1990年以降、核家族が急激に増加しています。

家計支出は、消費者によるすべての支出のインフレ調整値の変化を測定します。予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本家計支出前月比 (Japan Household Spending m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-3.5%
-3.1%
-0.7%
9月 2025
-0.7%
0.5%
0.6%
8月 2025
0.6%
-3.3%
1.7%
7月 2025
1.7%
0.2%
-5.2%
6月 2025
-5.2%
0.5%
4.6%
5月 2025
4.6%
0.3%
-1.8%
4月 2025
-1.8%
-0.8%
0.4%
3月 2025
0.4%
-0.5%
3.5%
2月 2025
3.5%
-0.7%
-4.5%
1月 2025
-4.5%
-1.1%
1.6%
12月 2024
2.3%
0.8%
0.4%
11月 2024
0.4%
0.0%
2.9%
10月 2024
2.9%
-1.1%
-1.3%
9月 2024
-1.3%
0.4%
2.0%
8月 2024
2.0%
-0.1%
-1.7%
7月 2024
-1.7%
0.3%
0.1%
6月 2024
0.1%
-0.5%
-0.3%
5月 2024
-0.3%
0.1%
-1.2%
4月 2024
-1.2%
0.4%
1.2%
3月 2024
1.2%
-2.1%
1.4%
2月 2024
1.4%
0.0%
-2.1%
1月 2024
-2.1%
2.1%
-0.5%
12月 2023
-0.9%
2.2%
-1.0%
11月 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
0.6%
0.3%
9月 2023
0.3%
-0.5%
3.9%
8月 2023
3.9%
-0.4%
-2.7%
7月 2023
-2.7%
1.0%
0.9%
6月 2023
0.9%
-0.2%
-1.1%
5月 2023
-1.1%
-0.8%
-1.3%
4月 2023
-1.3%
1.0%
-0.8%
3月 2023
-0.8%
0.8%
-2.4%
2月 2023
-2.4%
-2.1%
2.7%
1月 2023
2.7%
2.1%
-1.4%
12月 2022
-2.1%
0.2%
-0.9%
11月 2022
-0.9%
-1.1%
1.1%
10月 2022
1.1%
0.7%
1.8%
9月 2022
1.8%
0.1%
-1.7%
8月 2022
-1.7%
-0.9%
-1.4%
7月 2022
-1.4%
0.6%
1.5%
6月 2022
1.5%
0.8%
-1.9%
5月 2022
-1.9%
-1.3%
1.0%
4月 2022
1.0%
0.1%
4.1%
3月 2022
4.1%
0.7%
-2.8%
2月 2022
-2.8%
-0.9%
-1.2%
1月 2022
-1.2%
0.5%
0.2%
12月 2021
0.1%
-0.1%
-1.2%
11月 2021
-1.2%
0.6%
3.4%
10月 2021
3.4%
-2.3%
5.0%
9月 2021
5.0%
2.4%
-3.9%
123
