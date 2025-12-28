家計支出前月比は、指定された月の国内世帯の支出の総額を前月と比較して測定したものです。この指数は、国内の家計の統計的サンプルに基づいて計算されます。

日本には四季があるため、月ごとの比較は季節の影響を受けます。特に夏は冬に比べて消費が活発になる傾向があります。しかし、極端に暑い年は外出が減るため、消費が減ります。また４月が１年の始まりの月であるため、３月と４月は消費が高まります。

計算には、食料、住宅、公益事業、家具、衣類、健康、教育、交通、通信、レジャーなどの支出が含まれます。

この指数は、経済成長と消費者の楽観論の指標とみなされています。国のインフレレベルの測定が可能になります。

かつて日本は大家族で一世帯当たりの人数が多かったが、1990年以降、核家族が急激に増加しています。

家計支出は、消費者によるすべての支出のインフレ調整値の変化を測定します。予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。

直近値: