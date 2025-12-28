経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)M3マネーストック前年比 (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)
|低
|1.2%
|
1.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
1.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
日本銀行のM3マネーストック前年比は、国の経済で循環しているマネーの全量を反映しています。この指数は、指定された月の前年同月と比較したマネーストックの変化を反映しています。
M3マネーストックには、企業や個人が支払いを行うために使用できる現金と残余資産が含まれます。この計算は、個人世帯、非金融法人、地方自治体、および地方自治体企業が保有する金額全体を対象とすることを目的としています。計算には、中央政府、預金機関、保険会社、政府金融機関、銀行および保険持株会社、ならびに非居住者が保有する預金などは含まれません。
マネーストックの構造は常に変化しています。たとえば、現金の割合が削減しています。
M3マネーストック指標は、国内のインフレを特徴づけます。過剰なマネーサプライの成長は、潜在的にインフレを引き起こし、金利を上昇させることで政府がマネーの成長を引き締める恐れがあり、それが将来の価格を引き下げる可能性があります。日本では、多くの日本人が貯金する傾向があり、特に高齢者は「箪笥預金」と呼ばれる自宅での現金「貯金」を好む傾向があるため、日本銀行による日本円のボリュームを増やす決定は必ずしもインフレにつながるとは限りません 。
期待を上回る指数値は円にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"日本銀行(BoJ)M3マネーストック前年比 (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
