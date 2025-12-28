経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)企業物価指数前年比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)
日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。
物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。
国内企業物価指数前年比は、指定された月の国内製品の価格変動を前年同月と比較して示したものです。これは製造者の視点からの変化を反映した消費者物価指数と相関しています。
この指標は、同国のインフレと経済活動を定義します。予測値を上回る値は日本円にプラスの影響を与えます。企業物価指数（CGPI）は日本の企業が購入した商品の販売価格の増減を測定する指標です。CPGIは製造業者の視点から日本国内のインフレ率の変動を測定し、消費者物価指数（CPI）と相関性があります。
企業間で取引される商品の価格を反映した物価指数です。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。これは2003年1月を基準にした指数です。
日本では大規模な震災が多いため、それが大きく影響することがあります。
