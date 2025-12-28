カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)企業物価指数前年比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
価格
2.7% 2.5%
2.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.6%
2.7%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。

物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。

国内企業物価指数前年比は、指定された月の国内製品の価格変動を前年同月と比較して示したものです。これは製造者の視点からの変化を反映した消費者物価指数と相関しています。

この指標は、同国のインフレと経済活動を定義します。予測値を上回る値は日本円にプラスの影響を与えます。企業物価指数（CGPI）は日本の企業が購入した商品の販売価格の増減を測定する指標です。CPGIは製造業者の視点から日本国内のインフレ率の変動を測定し、消費者物価指数（CPI）と相関性があります。

企業間で取引される商品の価格を反映した物価指数です。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。これは2003年1月を基準にした指数です。

日本では大規模な震災が多いため、それが大きく影響することがあります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)企業物価指数前年比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.7%
2.5%
2.7%
10月 2025
2.7%
2.5%
2.8%
9月 2025
2.7%
2.5%
2.7%
8月 2025
2.7%
2.3%
2.5%
7月 2025
2.6%
2.4%
2.9%
6月 2025
2.9%
2.9%
3.3%
5月 2025
3.2%
3.6%
4.1%
4月 2025
4.0%
3.9%
4.3%
3月 2025
4.2%
4.2%
4.1%
2月 2025
4.0%
4.4%
4.2%
1月 2025
4.2%
3.4%
3.9%
12月 2024
3.8%
3.4%
3.8%
11月 2024
3.7%
2.6%
3.6%
10月 2024
3.4%
2.5%
3.1%
9月 2024
2.8%
2.0%
2.6%
8月 2024
2.5%
4.0%
3.0%
7月 2024
3.0%
3.4%
2.9%
6月 2024
2.9%
2.6%
2.6%
5月 2024
2.4%
0.7%
1.1%
4月 2024
0.9%
1.0%
0.9%
3月 2024
0.8%
1.2%
0.7%
2月 2024
0.6%
-0.4%
0.2%
1月 2024
0.2%
-0.7%
0.2%
12月 2023
0.0%
-1.1%
0.3%
11月 2023
0.3%
0.1%
0.9%
10月 2023
0.8%
2.0%
2.2%
9月 2023
2.0%
2.4%
3.3%
8月 2023
3.2%
2.2%
3.4%
7月 2023
3.6%
3.2%
4.3%
6月 2023
4.1%
5.3%
5.2%
5月 2023
5.1%
5.0%
5.9%
4月 2023
5.8%
6.0%
7.4%
3月 2023
7.2%
6.8%
8.3%
2月 2023
8.2%
8.6%
9.5%
1月 2023
9.5%
11.2%
10.5%
12月 2022
10.2%
10.5%
9.7%
11月 2022
9.3%
7.9%
9.4%
10月 2022
9.1%
8.5%
10.2%
9月 2022
9.7%
9.1%
9.4%
8月 2022
9.0%
8.2%
9.0%
7月 2022
8.6%
8.8%
9.4%
6月 2022
9.2%
8.3%
9.3%
5月 2022
9.1%
10.9%
9.8%
4月 2022
10.0%
9.7%
9.7%
3月 2022
9.5%
8.9%
9.7%
2月 2022
9.3%
7.8%
8.9%
1月 2022
8.6%
7.4%
8.7%
12月 2021
8.5%
8.1%
9.2%
11月 2021
9.0%
9.0%
8.3%
10月 2021
8.0%
7.4%
6.4%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード