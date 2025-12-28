大手小売売上高前年比は、指定された月の国内大型店、スーパーマーケット、ハイパーマーケットなどで販売されている商品の合計金額の変化を前年同月と比較して測定しています。

この指標は、消費と消費者の信頼度を評価します。これは、国の消費支出、インフレ、経済発展の水準を評価するために使用されます。期待値を上回る指標値は、日本円にとってプラスと見なされます。

大型小売業者の売上高は経済産業省によって発表され、大型店、チェーンコンビニエンスストア、スーパーマーケットで販売された商品の総価値を表します。小売売上高は、日本の様々な業種と規模の小売店のサンプリングに基づいて小売業者が販売する商品すべてを月毎に測定する指標です。同指標は個人消費の重要な指標であり、また消費者信頼感とも相関性があり、日本の経済のペースとなる指標として考えられています。

近年、日本の小売は外資系のオンラインショップによって経営が厳しくなっています。2010年以降のスマートフォンの普及により、もともとITスキルがなかった大衆もネットの小売店を使うようになっています。そのため、その影響が日本の小売に影響を与えています。また、近年、国内の大手小売業界では”バイトテロ”と呼ばれる従業員によるSNS被害があります。これにより大手の小売店でも急激な株価の下落を起こすことがあります。

