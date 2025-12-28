カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本大手小売売上高前年比 (Japan Large Retailer's Sales y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
経済産業省 (Ministry of Economy, Trade and Industry)
セクター
消費者
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

大手小売売上高前年比は、指定された月の国内大型店、スーパーマーケット、ハイパーマーケットなどで販売されている商品の合計金額の変化を前年同月と比較して測定しています。

 

この指標は、消費と消費者の信頼度を評価します。これは、国の消費支出、インフレ、経済発展の水準を評価するために使用されます。期待値を上回る指標値は、日本円にとってプラスと見なされます。

大型小売業者の売上高は経済産業省によって発表され、大型店、チェーンコンビニエンスストア、スーパーマーケットで販売された商品の総価値を表します。小売売上高は、日本の様々な業種と規模の小売店のサンプリングに基づいて小売業者が販売する商品すべてを月毎に測定する指標です。同指標は個人消費の重要な指標であり、また消費者信頼感とも相関性があり、日本の経済のペースとなる指標として考えられています。

近年、日本の小売は外資系のオンラインショップによって経営が厳しくなっています。2010年以降のスマートフォンの普及により、もともとITスキルがなかった大衆もネットの小売店を使うようになっています。そのため、その影響が日本の小売に影響を与えています。また、近年、国内の大手小売業界では”バイトテロ”と呼ばれる従業員によるSNS被害があります。これにより大手の小売店でも急激な株価の下落を起こすことがあります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本大手小売売上高前年比 (Japan Large Retailer's Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
0.6%
1.9%
9月 2025
1.9%
0.5%
1.8%
8月 2025
1.8%
0.4%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.7%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.9%
0.6%
5月 2025
0.6%
1.5%
1.5%
4月 2025
1.5%
1.1%
1.7%
3月 2025
1.7%
2.4%
0.7%
2月 2025
0.6%
2.7%
3.6%
1月 2025
2.9%
3.6%
2.9%
12月 2024
2.9%
4.4%
3.5%
11月 2024
3.5%
4.2%
-0.4%
10月 2024
-0.5%
4.7%
1.6%
9月 2024
1.8%
3.2%
4.3%
8月 2024
4.4%
3.0%
1.1%
7月 2024
1.1%
4.6%
6.6%
6月 2024
6.6%
4.9%
4.1%
3月 2024
6.4%
7.2%
2月 2024
7.2%
3.3%
1月 2024
3.3%
2.5%
12月 2023
2.5%
4.2%
11月 2023
4.2%
4.6%
3.7%
10月 2023
3.7%
4.6%
4.5%
9月 2023
4.5%
4.4%
6.0%
8月 2023
6.0%
4.2%
5.5%
7月 2023
5.5%
4.1%
6月 2023
4.1%
4.1%
3.4%
5月 2023
3.4%
4.0%
4.8%
4月 2023
4.8%
3.8%
3.2%
3月 2023
3.2%
3.8%
4.7%
2月 2023
4.7%
3.6%
4.9%
1月 2023
5.3%
3.4%
3.6%
12月 2022
3.6%
3.4%
2.4%
11月 2022
2.4%
3.5%
4.1%
10月 2022
4.1%
3.8%
4.1%
9月 2022
4.1%
3.6%
3.8%
8月 2022
3.8%
3.2%
2.8%
7月 2022
2.8%
2.8%
1.3%
6月 2022
1.3%
2.1%
8.5%
5月 2022
8.5%
1.3%
4.0%
4月 2022
4.0%
0.8%
1.5%
3月 2022
1.5%
0.3%
0.1%
2月 2022
0.1%
0.3%
2.6%
1月 2022
2.6%
-0.5%
1.4%
12月 2021
1.4%
-0.5%
1.5%
11月 2021
1.4%
0.0%
0.9%
10月 2021
0.9%
5.2%
-1.3%
9月 2021
-1.3%
6.4%
-4.7%
8月 2021
-4.7%
12.3%
1.3%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード