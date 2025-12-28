短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。大企業は資本金が３億円以上、あるいは、従業員が300人以上と定義されます。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観大企業製造業業況判断指数は、指定された期間の経済成長と事業環境のペースに関する大企業の感情を示します。計算は、業界代表者の調査に基づいています。質問には、ビジネス環境、需要と供給、在庫、生産量、雇用、財務状況、利益、税金と与信条件、製品価格の変化が含まれます。

産業財の輸出はGDPの重要な部分を占めるため、この指標は日本の経済発展の水準と製造業の状況を定義するものです。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・製造業業況判断指数は、大企業の業況を決める指標です。同数値は日本の1,200の大企業・製造業者に業況を質問した調査から計算されます。同指数は日本経済の重要な指標であり、製造業によるところが大きい。0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。

