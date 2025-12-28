カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)短観大企業製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
ビジネス
15 12
14
最後の発表 重要性 実際 予測
14
15
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。大企業は資本金が３億円以上、あるいは、従業員が300人以上と定義されます。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観大企業製造業業況判断指数は、指定された期間の経済成長と事業環境のペースに関する大企業の感情を示します。計算は、業界代表者の調査に基づいています。質問には、ビジネス環境、需要と供給、在庫、生産量、雇用、財務状況、利益、税金と与信条件、製品価格の変化が含まれます。

産業財の輸出はGDPの重要な部分を占めるため、この指標は日本の経済発展の水準と製造業の状況を定義するものです。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・製造業業況判断指数は、大企業の業況を決める指標です。同数値は日本の1,200の大企業・製造業者に業況を質問した調査から計算されます。同指数は日本経済の重要な指標であり、製造業によるところが大きい。0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)短観大企業製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
15
12
14
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード