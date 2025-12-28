カレンダーセクション

日本民間非住宅投資前期比 (Japan Private Non-Residential Investment q/q)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
GDP
-0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.4%
-0.2%
次の発表 実際 予測
日本民間非住宅投資前期比は支出アプローチによって計算されたGDPの一部です。指数は、前四半期と比較した今四半期の非居住用建物への投資量を反映しています。

この指標を計算するために、内閣府の国民経済計算局は、資本金が1000万円以上の企業を対象に調査を実施しています。関連情報は、非金融組織、金融および保険会社、および非法人組織(すなわち、世帯、特に農業、製造、貿易、サービスおよびその他のセクターで雇用されている世帯)を含む、別々のセクターから収集されます。参加企業は、資本に基づいて1,000万～5,000万円、5,000万～1億円、1億～10億円、10億円～の4つのサブグループに分けられます。

参加者はアンケートに記入し、報告される四半期の投資額を示します。企業が回答を示さない場合、報告された期間の投資はゼロとみなされます。四半期ごとのデータは大きく異なる可能性があるため、季節調整を適用して、期間間の変更を効率的に比較できるようにします。

指数の上昇は、日本経済の改善と見なされ、国の価値にプラスとみなされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本民間非住宅投資前期比 (Japan Private Non-Residential Investment q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
-0.2%
3 Q 2025 予備的
N/D
-0.8%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
1.3%
1.3%
2 Q 2025 予備的
1.3%
-0.1%
1.0%
1 Q 2025
1.1%
1.4%
1.4%
1 Q 2025 予備的
1.4%
0.3%
0.8%
4 Q 2024
0.6%
0.5%
0.5%
4 Q 2024 予備的
0.5%
-0.6%
-0.1%
3 Q 2024
-0.1%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2024 予備的
-0.2%
0.6%
0.9%
2 Q 2024
0.8%
0.9%
0.9%
2 Q 2024 予備的
0.9%
-0.2%
-0.4%
1 Q 2024
-0.4%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2024 予備的
-0.8%
1.1%
1.8%
4 Q 2023
2.0%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 予備的
-0.1%
0.4%
-0.6%
3 Q 2023
-0.4%
-0.6%
-0.6%
3 Q 2023 予備的
-0.6%
-0.4%
-1.0%
2 Q 2023
-1.0%
0.0%
0.0%
2 Q 2023 予備的
0.0%
0.0%
1.8%
1 Q 2023
1.4%
0.9%
0.9%
1 Q 2023 予備的
0.9%
0.3%
-0.7%
4 Q 2022
-0.5%
-0.5%
-0.5%
4 Q 2022 予備的
-0.5%
-0.4%
1.5%
3 Q 2022
1.5%
1.5%
1.5%
3 Q 2022 予備的
1.5%
0.6%
2.4%
2 Q 2022
2.0%
1.4%
1.4%
2 Q 2022 予備的
1.4%
-0.8%
-0.3%
1 Q 2022
-0.7%
0.5%
0.5%
1 Q 2022 予備的
0.5%
0.8%
0.4%
4 Q 2021
0.3%
0.4%
0.4%
4 Q 2021 予備的
0.4%
-1.2%
-2.4%
3 Q 2021
-2.3%
-3.8%
-3.8%
3 Q 2021 予備的
-3.8%
1.1%
2.2%
2 Q 2021
2.3%
1.7%
1.7%
2 Q 2021 予備的
1.7%
-3.9%
-1.3%
1 Q 2021
-1.2%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2021 予備的
-1.4%
-0.2%
4.3%
4 Q 2020
4.3%
4.5%
4.5%
4 Q 2020 予備的
4.5%
1.6%
-2.4%
3 Q 2020
-2.4%
-3.4%
-3.4%
3 Q 2020 予備的
-3.4%
-2.6%
-4.5%
2 Q 2020
-4.7%
-1.5%
-1.5%
2 Q 2020 予備的
-1.5%
-1.5%
1.7%
1 Q 2020
1.7%
-1.3%
1.9%
1 Q 2020
1.9%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2020 予備的
-0.5%
4.1%
-4.8%
4 Q 2019
-4.6%
-3.7%
-3.7%
4 Q 2019 予備的
-3.7%
0.4%
0.5%
3 Q 2019
1.8%
0.9%
0.9%
12
