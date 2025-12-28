経済指標カレンダー
日本景況判断指数(BSI)大企業製造業 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
|中
|4.7
|0.2
|
3.8
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0
|
4.7
|次の発表
|実際
|予測
|
前
BSI大企業製造業業況は国の大手メーカーが事業環境がどのように評価されているかを示しています。この指標は、10億円以上の企業資本を保有する工業企業の経営者の調査に基づいて月次計算されます。
10億円以上の資本を有する企業は2500程度しかありません。
この指標は、日本の製造業における感情と、経済の一般的な状態を定義します。1週間後に発表される日銀短観大企業製造業業況判断指数の動きを予測することが可能です。
データは日本の大手メーカーの調査から得られたものです。製造業に大きく依存している日本経済の強さを示す重要な指標です。この調査は、一般的に約1週間後に発表される日本銀行の短観大製造業指数を予測するのに役立ちます。
予想より高い数値はJPYにとって正/強気として扱われます。予想より低い数値はJPYにとって負/弱気として扱われます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本景況判断指数(BSI)大企業製造業 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用