日本国内総生産(GDP)への純輸出貢献前期比 (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
GDP
-0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.4%
-0.2%
次の発表 実際 予測
日本のGDPは、個人消費、政府支出、すべての企業のコスト、国の純輸出(商品とサービスの輸出)など、いくつかの要素を使用して計算されます。GDPへの純輸出貢献度前期比は、報告四半期におけるこのGDP構成要素の前四半期と比較した変化率を反映しています。

純輸出は国の輸出と輸入の差として計算され、GDPへの貢献は純輸出成長とGDP成長の比として計算されます。

日本は第4位輸出国であるため、その輸出はGDPのダイナミクスに影響します。GDPは正の純輸出額によって増加し、負の値によって減少します。アナリストは、報告四半期のGDPのさらなる変化を示唆する可能性があるため、次の輸出データを追跡します。

GDPの伸びは経済にとって好ましいため、GDPへの純輸出貢献の成長は円にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本国内総生産(GDP)への純輸出貢献前期比 (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
-0.2%
3 Q 2025 予備的
N/D
-0.7%
0.3%
2 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 予備的
0.3%
0.2%
-0.8%
1 Q 2025
-0.8%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2025 予備的
-0.8%
0.3%
0.7%
4 Q 2024
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 予備的
0.7%
0.6%
-0.1%
3 Q 2024
-0.2%
-0.4%
-0.4%
3 Q 2024 予備的
-0.4%
0.4%
-0.1%
2 Q 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2024 予備的
-0.1%
0.1%
-0.5%
1 Q 2024
-0.4%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2024 予備的
-0.3%
-0.9%
0.2%
4 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2023 予備的
0.2%
-0.1%
0.0%
3 Q 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 予備的
-0.1%
0.1%
1.8%
2 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
2 Q 2023 予備的
1.8%
0.0%
-0.3%
1 Q 2023
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2023 予備的
-0.3%
0.1%
0.4%
4 Q 2022
0.4%
0.3%
0.3%
4 Q 2022 予備的
0.3%
-0.4%
-0.6%
3 Q 2022
-0.6%
-0.7%
-0.7%
3 Q 2022 予備的
-0.7%
0.4%
0.2%
2 Q 2022
0.1%
0.0%
0.0%
2 Q 2022 予備的
0.0%
-0.4%
-0.5%
1 Q 2022
-0.4%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2022 予備的
-0.4%
-0.7%
0.1%
4 Q 2021
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2021 予備的
0.2%
1.0%
0.1%
3 Q 2021
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2021 予備的
0.1%
1.1%
-0.3%
2 Q 2021
-0.3%
-0.3%
-0.3%
2 Q 2021 予備的
-0.3%
-1.1%
-0.2%
1 Q 2021
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2021 予備的
-0.2%
-0.6%
1.0%
4 Q 2020
1.1%
1.0%
1.0%
4 Q 2020 予備的
1.0%
1.1%
2.6%
3 Q 2020
2.7%
2.9%
2.9%
3 Q 2020 予備的
2.9%
-2.5%
-3.3%
2 Q 2020
-3.0%
-3.0%
-3.0%
2 Q 2020 予備的
-3.0%
-0.5%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
0.2%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2020 予備的
-0.2%
0.5%
0.5%
4 Q 2019
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2019 予備的
0.5%
-0.1%
-0.3%
3 Q 2019
-0.2%
-0.2%
-0.2%
