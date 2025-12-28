日本のGDPは、個人消費、政府支出、すべての企業のコスト、国の純輸出(商品とサービスの輸出)など、いくつかの要素を使用して計算されます。GDPへの純輸出貢献度前期比は、報告四半期におけるこのGDP構成要素の前四半期と比較した変化率を反映しています。

純輸出は国の輸出と輸入の差として計算され、GDPへの貢献は純輸出成長とGDP成長の比として計算されます。

日本は第4位輸出国であるため、その輸出はGDPのダイナミクスに影響します。GDPは正の純輸出額によって増加し、負の値によって減少します。アナリストは、報告四半期のGDPのさらなる変化を示唆する可能性があるため、次の輸出データを追跡します。

GDPの伸びは経済にとって好ましいため、GDPへの純輸出貢献の成長は円にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: