日本調節済み経常収支 (Japan Adjusted Current Account)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
財務省 (Ministry of Finance)
N/D ¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
調整された経常収支は、報告された月の輸入品と輸出品、サービスと利息の差額を測定します。この指標は季節調整されています。

外国人は国の商品や国内の債務を支払うために日本円を購入する必要があるため、期待されるより高い指標値は日本円にとってプラスと見なされます。

日本の調整後経常収支指数は、報告された月の輸出品と輸入品、サービスおよび利払いの金額の差を測定します。 商品部分は、月次の貿易収支の数値と同じです。

経常収支は、財・サービスの輸出入額と利益の支払（輸出額から輸入額を引いた金額）の差額を測定します。輸出統計は日本の経済成長を反映します。輸入額は内需を示します。財の部分は貿易収支の数値と同じです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本調節済み経常収支 (Japan Adjusted Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
9月 2025
¥​4347.6 B
¥​2424.4 B
¥​2389.0 B
8月 2025
¥​2463.5 B
¥​2429.0 B
¥​1882.8 B
7月 2025
¥​1882.8 B
¥​2549.7 B
¥​2397.9 B
6月 2025
¥​2397.9 B
¥​2560.6 B
¥​2818.1 B
5月 2025
¥​2818.1 B
¥​2507.6 B
¥​2306.8 B
4月 2025
¥​2306.8 B
¥​2466.1 B
¥​2723.1 B
3月 2025
¥​2723.1 B
¥​2227.3 B
¥​2906.2 B
2月 2025
¥​2316.8 B
¥​2624.2 B
¥​1947.0 B
1月 2025
¥​1937.5 B
¥​2440.1 B
¥​2731.6 B
12月 2024
¥​2731.6 B
¥​2375.1 B
¥​3033.4 B
11月 2024
¥​3033.4 B
¥​2293.0 B
¥​2408.8 B
10月 2024
¥​2408.8 B
¥​2273.2 B
¥​1271.7 B
9月 2024
¥​1271.7 B
¥​2386.5 B
¥​3145.9 B
8月 2024
¥​3016.5 B
¥​2208.7 B
¥​2802.9 B
7月 2024
¥​2802.9 B
¥​1860.1 B
¥​1776.3 B
6月 2024
¥​1776.3 B
¥​2208.0 B
¥​2406.2 B
5月 2024
¥​2406.2 B
¥​1656.1 B
¥​2524.1 B
4月 2024
¥​2524.1 B
¥​1385.1 B
¥​2010.6 B
3月 2024
¥​2010.6 B
¥​1693.6 B
¥​1412.1 B
2月 2024
¥​1368.6 B
¥​2004.1 B
¥​2746.3 B
1月 2024
¥​2727.5 B
¥​1864.3 B
¥​1810.0 B
12月 2023
¥​1810.0 B
¥​2026.9 B
¥​1885.4 B
11月 2023
¥​1885.4 B
¥​2130.9 B
¥​2621.7 B
10月 2023
¥​2621.7 B
¥​2177.8 B
¥​2010.9 B
9月 2023
¥​2010.9 B
¥​2274.1 B
¥​1503.0 B
8月 2023
¥​1634.9 B
¥​2241.9 B
¥​2766.9 B
7月 2023
¥​2766.9 B
¥​1889.9 B
¥​2345.9 B
6月 2023
¥​2345.9 B
¥​1493.1 B
¥​1702.7 B
5月 2023
¥​1702.7 B
¥​1194.6 B
¥​1899.6 B
4月 2023
¥​1899.6 B
¥​782.8 B
¥​1009.0 B
3月 2023
¥​1009.0 B
¥​895.5 B
¥​1227.9 B
2月 2023
¥​1089.2 B
¥​1030.9 B
¥​203.6 B
1月 2023
¥​216.3 B
¥​788.4 B
¥​1183.9 B
12月 2022
¥​1182.1 B
¥​910.6 B
¥​1918.5 B
11月 2022
¥​1918.5 B
¥​-157.8 B
¥​-609.3 B
10月 2022
¥​-609.3 B
¥​-148.3 B
¥​670.7 B
9月 2022
¥​670.7 B
¥​-59.9 B
¥​104.8 B
8月 2022
¥​-530.5 B
¥​166.7 B
¥​-629.0 B
7月 2022
¥​-629.0 B
¥​509.8 B
¥​838.3 B
6月 2022
¥​838.3 B
¥​257.9 B
¥​8.2 B
5月 2022
¥​8.2 B
¥​1024.6 B
¥​511.5 B
4月 2022
¥​511.5 B
¥​1030.3 B
¥​1555.9 B
3月 2022
¥​1555.9 B
¥​349.8 B
¥​522.5 B
2月 2022
¥​516.6 B
¥​485.2 B
¥​184.0 B
1月 2022
¥​191.7 B
¥​1069.0 B
¥​811.5 B
12月 2021
¥​787.5 B
¥​1189.6 B
¥​1369.5 B
11月 2021
¥​1369.5 B
¥​886.2 B
¥​1025.9 B
10月 2021
¥​1025.9 B
¥​894.1 B
¥​762.7 B
9月 2021
¥​762.7 B
¥​1218.0 B
¥​880.0 B
埋め込みコード