調整された経常収支は、報告された月の輸入品と輸出品、サービスと利息の差額を測定します。この指標は季節調整されています。

外国人は国の商品や国内の債務を支払うために日本円を購入する必要があるため、期待されるより高い指標値は日本円にとってプラスと見なされます。

日本の調整後経常収支指数は、報告された月の輸出品と輸入品、サービスおよび利払いの金額の差を測定します。 商品部分は、月次の貿易収支の数値と同じです。

経常収支は、財・サービスの輸出入額と利益の支払（輸出額から輸入額を引いた金額）の差額を測定します。輸出統計は日本の経済成長を反映します。輸入額は内需を示します。財の部分は貿易収支の数値と同じです。

直近値: