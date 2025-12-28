経済指標カレンダー
日本景気ウォッチャー現状判断 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|低
|48.7
|
49.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|48.6
|
48.7
|次の発表
|実際
|予測
|
前
地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的としています。
景気ウォッチャー現状判断（Economy Watchers Index for Current Conditions）は地域の経済動向を注意深く監視します。この指数は、企業の労働者の調査に基づいています。国内の家庭、企業、一般雇用の活動が測定されます。調査は2,000人以上の労働者から収集されたデータに基づいています。50.0以上の読みは楽観を、50.0以下は悲観を表します。
より迅速、的確に把握するため、各地の景気の動きを身近に観察できる立場の人たちの協力を得て、内閣府が毎月発表しています。北海道、東北、北関東、南関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の11地域を対象に、百貨店・スーパーマーケット・コンビニなどの小売店やレジャー業界で働く人、タクシー運転手などが調査対象です。景気に敏感な職種の約2000人がインタビューされ、調査結果を集計・分析して発表されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本景気ウォッチャー現状判断 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
