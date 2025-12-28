カレンダーセクション

日本景気ウォッチャー現状判断 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
セクター
金銭
48.7
49.1
最後の発表 重要性 実際 予測
48.6
48.7
次の発表 実際 予測
地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的としています。

景気ウォッチャー現状判断（Economy Watchers Index for Current Conditions）は地域の経済動向を注意深く監視します。この指数は、企業の労働者の調査に基づいています。国内の家庭、企業、一般雇用の活動が測定されます。調査は2,000人以上の労働者から収集されたデータに基づいています。50.0以上の読みは楽観を、50.0以下は悲観を表します。

より迅速、的確に把握するため、各地の景気の動きを身近に観察できる立場の人たちの協力を得て、内閣府が毎月発表しています。北海道、東北、北関東、南関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の11地域を対象に、百貨店・スーパーマーケット・コンビニなどの小売店やレジャー業界で働く人、タクシー運転手などが調査対象です。景気に敏感な職種の約2000人がインタビューされ、調査結果を集計・分析して発表されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本景気ウォッチャー現状判断 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
48.7
49.1
10月 2025
N/D
48.0
47.1
9月 2025
47.1
46.7
46.7
8月 2025
46.7
46.1
45.2
7月 2025
45.2
45.9
45.0
6月 2025
45.0
47.2
44.4
5月 2025
44.4
41.2
42.6
4月 2025
42.6
45.7
45.1
3月 2025
45.1
46.6
45.6
2月 2025
45.6
49.5
48.6
1月 2025
48.6
51.0
49.0
12月 2024
49.9
48.6
49.4
11月 2024
49.4
45.9
47.5
10月 2024
47.5
50.0
47.8
9月 2024
47.8
51.3
49.0
8月 2024
49.0
49.2
47.5
7月 2024
47.5
47.3
47.0
6月 2024
47.0
46.6
45.7
5月 2024
45.7
48.3
47.4
4月 2024
47.4
51.1
49.8
3月 2024
49.8
52.9
51.3
2月 2024
51.3
51.9
50.2
1月 2024
50.2
50.8
51.8
12月 2023
50.7
49.6
49.5
11月 2023
49.5
49.8
49.5
10月 2023
49.5
51.9
49.9
9月 2023
49.9
54.2
53.6
8月 2023
53.6
54.2
54.4
7月 2023
54.4
54.5
53.6
6月 2023
53.6
55.0
55.0
5月 2023
55.0
54.1
54.6
4月 2023
54.6
52.8
53.3
3月 2023
53.3
50.4
52.0
2月 2023
52.0
48.3
48.5
1月 2023
48.5
48.1
48.7
12月 2022
47.9
49.1
48.1
11月 2022
48.1
49.3
49.9
10月 2022
49.9
47.1
48.4
9月 2022
48.4
44.7
45.5
8月 2022
45.5
48.4
43.8
7月 2022
43.8
53.6
52.9
6月 2022
52.9
52.4
54.0
5月 2022
54.0
49.2
50.4
4月 2022
50.4
42.9
47.8
3月 2022
47.8
37.8
37.7
2月 2022
37.7
47.2
37.9
1月 2022
37.9
56.6
57.5
12月 2021
56.4
56.2
56.3
11月 2021
56.3
49.0
55.5
10月 2021
55.5
55.9
42.1
