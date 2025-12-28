内閣府経済社会総合研究所が月次で発表している指標で、主要機械等製造業者を対象とし、それらの企業の受注額を集計した統計です。

各企業が設備投資のための機械を機械メーカーに発注する段階をとらえるので、設備投資の動向をしることができます。

機械受注は、実際の設備投資より6カ月から9カ月先行する指標だといわれています。

コア機械の受注数前年比は、ある月の日本の機械企業が受注した新規受注量を前年同月と比較して測定したものです。

造船・エネルギー複合企業は、製品の発注のボラティリティが高いため、計算から除外されています。

この指標は、耐久財に対する国内需要の増加と生産手段を示しています。期待値を上回る現在価値は日本円に対してプラスと見なされます。

新規注文は、一定期間内に受信した注文の金額を測定します。 コア機械受注は船舶と電力を除く機械受注の月毎の増減を測定します。

同指標は投資と製造の主な指標です。受注数の増加傾向は日本の経済の景気拡大を示しています。

