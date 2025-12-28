カレンダーセクション

日本コア機械受注前年比 (Japan Core Machinery Orders y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
内閣府 (Cabinet Office)
内閣府経済社会総合研究所が月次で発表している指標で、主要機械等製造業者を対象とし、それらの企業の受注額を集計した統計です。

各企業が設備投資のための機械を機械メーカーに発注する段階をとらえるので、設備投資の動向をしることができます。

機械受注は、実際の設備投資より6カ月から9カ月先行する指標だといわれています。

コア機械の受注数前年比は、ある月の日本の機械企業が受注した新規受注量を前年同月と比較して測定したものです。

造船・エネルギー複合企業は、製品の発注のボラティリティが高いため、計算から除外されています。

この指標は、耐久財に対する国内需要の増加と生産手段を示しています。期待値を上回る現在価値は日本円に対してプラスと見なされます。

新規注文は、一定期間内に受信した注文の金額を測定します。 コア機械受注は船舶と電力を除く機械受注の月毎の増減を測定します。

同指標は投資と製造の主な指標です。受注数の増加傾向は日本の経済の景気拡大を示しています。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本コア機械受注前年比 (Japan Core Machinery Orders y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
12.5%
11.6%
9月 2025
N/D
1.8%
1.6%
8月 2025
1.6%
2.4%
4.9%
7月 2025
4.9%
2.8%
7.6%
6月 2025
7.6%
6.5%
4.4%
5月 2025
4.4%
4.2%
6.6%
4月 2025
6.6%
2.8%
8.4%
3月 2025
8.4%
3.9%
1.5%
2月 2025
1.5%
0.1%
4.4%
1月 2025
4.4%
4.0%
4.3%
12月 2024
4.3%
2.8%
10.3%
11月 2024
10.3%
1.4%
5.6%
10月 2024
5.6%
-0.6%
-4.8%
9月 2024
-4.8%
4.5%
-3.4%
8月 2024
-3.4%
6.8%
8.7%
7月 2024
8.7%
4.3%
-1.7%
6月 2024
-1.7%
2.7%
10.8%
5月 2024
10.8%
1.7%
0.7%
4月 2024
0.7%
-1.8%
2.7%
3月 2024
2.7%
-2.3%
-1.8%
2月 2024
-1.8%
-3.9%
-10.9%
1月 2024
-10.9%
-4.4%
-0.7%
12月 2023
-0.7%
-5.4%
-5.0%
11月 2023
-5.0%
-6.4%
-2.2%
10月 2023
-2.2%
-4.9%
-2.2%
9月 2023
-2.2%
-10.4%
-7.7%
8月 2023
-7.7%
-9.6%
-13.0%
7月 2023
-13.0%
-7.3%
-5.8%
6月 2023
-5.8%
-7.4%
-8.7%
5月 2023
-8.7%
-4.7%
-5.9%
4月 2023
-5.9%
3.1%
-3.5%
3月 2023
-3.5%
7.2%
9.8%
2月 2023
9.8%
-1.1%
4.5%
1月 2023
4.5%
-5.2%
-6.6%
12月 2022
-6.6%
0.9%
-3.7%
11月 2022
-3.7%
5.1%
0.4%
10月 2022
0.4%
8.5%
2.9%
9月 2022
2.9%
9.4%
9.7%
8月 2022
9.7%
9.2%
12.8%
7月 2022
12.8%
7.0%
6.5%
6月 2022
6.5%
13.2%
7.4%
5月 2022
7.4%
14.1%
19.0%
4月 2022
19.0%
6.0%
7.6%
3月 2022
7.6%
4.7%
4.3%
2月 2022
4.3%
5.1%
5.1%
1月 2022
5.1%
8.3%
5.1%
12月 2021
5.1%
7.4%
11.6%
11月 2021
11.6%
7.7%
2.9%
10月 2021
2.9%
13.3%
12.5%
9月 2021
12.5%
15.7%
17.0%
