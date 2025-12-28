経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)
短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。
日銀短観大企業製造業業況判断指数は、日本の大企業の経営環境や経済状況に関する感情を示しています。計算は金融部門を除く業界をリードする企業の調査に基づいています。質問はビジネス環境、需要と供給、受注、雇用、所得、税金及び信用状態などについてです。この指標は、日本経済の発展と非製造業の状態を評価するものです。
日本銀行は特殊な株式会社の形態をとっており、政府が発表する調査と比較して、信頼性があります。
日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・非製造業業況判断指数は、日本のサービス業全体の状況を決める指標です。同指数は非製造業部門の健全性を示します。0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。
"日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
