短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。

日銀短観大企業製造業業況判断指数は、日本の大企業の経営環境や経済状況に関する感情を示しています。計算は金融部門を除く業界をリードする企業の調査に基づいています。質問はビジネス環境、需要と供給、受注、雇用、所得、税金及び信用状態などについてです。この指標は、日本経済の発展と非製造業の状態を評価するものです。

日本銀行は特殊な株式会社の形態をとっており、政府が発表する調査と比較して、信頼性があります。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・非製造業業況判断指数は、日本のサービス業全体の状況を決める指標です。同指数は非製造業部門の健全性を示します。0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。

