カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
ビジネス
34 34
34
最後の発表 重要性 実際 予測
33
34
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。

日銀短観大企業製造業業況判断指数は、日本の大企業の経営環境や経済状況に関する感情を示しています。計算は金融部門を除く業界をリードする企業の調査に基づいています。質問はビジネス環境、需要と供給、受注、雇用、所得、税金及び信用状態などについてです。この指標は、日本経済の発展と非製造業の状態を評価するものです。

日本銀行は特殊な株式会社の形態をとっており、政府が発表する調査と比較して、信頼性があります。

日銀全国企業短期経済観測調査（短観）が発表する大企業・非製造業業況判断指数は、日本のサービス業全体の状況を決める指標です。同指数は非製造業部門の健全性を示します。0を上回る数値は状況の改善を示し、0を下回る数値は状況の悪化を示します。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)短観大企業非製造業業況判断指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
34
34
34
3 Q 2025
34
32
34
2 Q 2025
34
33
35
1 Q 2025
35
30
33
4 Q 2024
33
31
34
3 Q 2024
34
31
33
2 Q 2024
33
35
34
1 Q 2024
34
29
32
4 Q 2023
30
25
27
3 Q 2023
27
22
23
2 Q 2023
23
19
20
1 Q 2023
20
16
19
4 Q 2022
19
13
14
3 Q 2022
14
11
13
2 Q 2022
13
9
9
1 Q 2022
9
5
10
4 Q 2021
9
1
2
3 Q 2021
2
0
1
2 Q 2021
1
-3
-1
1 Q 2021
-1
-6
-5
4 Q 2020
-5
-15
-12
3 Q 2020
-12
-20
-17
2 Q 2020
-17
9
8
1 Q 2020
8
21
20
4 Q 2019
20
22
21
3 Q 2019
21
22
23
2 Q 2019
23
24
21
1 Q 2019
21
24
24
4 Q 2018
24
25
22
3 Q 2018
22
25
24
2 Q 2018
24
22
23
1 Q 2018
23
21
25
4 Q 2017
23
19
23
3 Q 2017
23
19
23
2 Q 2017
23
21
20
1 Q 2017
20
18
4 Q 2016
18
18
3 Q 2016
18
19
2 Q 2016
19
22
1 Q 2016
22
25
4 Q 2015
25
25
3 Q 2015
25
23
2 Q 2015
23
19
1 Q 2015
19
16
4 Q 2014
16
13
3 Q 2014
13
19
2 Q 2014
19
24
1 Q 2014
24
20
4 Q 2013
20
14
3 Q 2013
14
12
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード