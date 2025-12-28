経済指標カレンダー
日本民間消費前期比 (Japan Private Consumption q/q)
個人消費前期比は、前四半期と比較した、今四半期の日本の相場の最終消費量の合計を反映しています。消費は家計支出に等しいと見なされます。データは、内閣府の一部である経済社会研究所によって収集および公開されます。
計算には、食事、アルコール飲料、非アルコール飲料、衣類、賃貸料、日常の家庭の維持、医療、通信サービス、レジャーなどの民間消費のあらゆる部分が含まれます。これには耐久財(自動車など)も含まれますが、世帯による住宅購入は含まれません(このような購入は世帯投資統計に含まれます)。この指数は、経済成長と消費者楽観の指標として機能します。
個人消費はGDPの主要な要素です(政府支出、すべての企業のコスト、純輸出も含まれます)。個人消費は日本の総GDPの約60％を占めています。
個人消費の変化を監視することで、アナリストは報告された四半期の国内GDPの変化を予測できます。さらに、GDPの伸びは経済にとって好ましいため、GDPの一部である個人消費の伸びが円にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本民間消費前期比 (Japan Private Consumption q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
