短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。

日本には約380万の中小企業があります。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

日銀短観小企業非製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関する小規模サービス企業の予測を反映しています。回答企業は、ビジネス状況、需要と供給、注文量、雇用、利益などについて尋ねられ、好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。アンケート方式により、書面またはオンライン上で回答します。質問項目は、企業の主観的判断を問う「判断項目」と、売上高、預金・現金といった計数の実績値、計画値を問う「計数項目」に大別されます。

非製造業の中小企業では、人材不足の問題が深刻化しています。

直近値: