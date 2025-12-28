経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)短観中小企業非製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)
|低
|10
|8
|
10
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|9
|
10
|次の発表
|実際
|予測
|
前
短観は、正式名称を「短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。
日本には約380万の中小企業があります。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。
短観は、企業の業況、経済環境、売上高、収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。
日銀短観小企業非製造業先行きは、次の四半期の経済成長と事業環境のペースに関する小規模サービス企業の予測を反映しています。回答企業は、ビジネス状況、需要と供給、注文量、雇用、利益などについて尋ねられ、好ましい、あまり好ましくない、好ましくないの3つの選択肢から選択します。アンケート方式により、書面またはオンライン上で回答します。質問項目は、企業の主観的判断を問う「判断項目」と、売上高、預金・現金といった計数の実績値、計画値を問う「計数項目」に大別されます。
非製造業の中小企業では、人材不足の問題が深刻化しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本銀行(BoJ)短観中小企業非製造業先行き (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用