日本輸出前年比 (Japan Exports y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本国税関 (Japan Customs)
セクター
取引
N/D 3.8%
3.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

輸出前年比指標は、指定された月の商品およびサービスの輸出の前年同月と比較した変化を反映しています。輸出は日本のGDPの重要な部分を占めているため、輸出の伸びは国の生産の発展と経済指標の伸びを示します。

アメリカ「金融危機」の影響で、日本も100年に一度と言われる「世界同時不況」に遭遇し、輸出・入とも大幅な減少となりました。

日本の輸出の主力品目は、自動車や自動車の部分品、半導体等電子部品、鉄鋼です。「半導体等電子部品」の輸出は、アメリカとEU以外は中国を筆頭に台湾、香港、韓国などアジア諸国向けが中心です。鉄鋼の輸出は、中国、タイ、韓国向けが多くを占めています。

かつては電化製品なども主力な輸出品でしたが、現在では技術力の低下などにより、海外の製品にマーケットを奪われています。日本の産業としてアニメなども有名ですが、収益モデルに問題があるため、輸出にアニメは数値としてほとんど反映されていません。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本輸出前年比 (Japan Exports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
3.8%
3.6%
10月 2025
3.6%
-0.8%
4.2%
9月 2025
4.2%
-1.4%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
7月 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
6月 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
5月 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
4月 2025
2.0%
7.4%
4.0%
3月 2025
3.9%
6.7%
11.4%
2月 2025
11.4%
0.1%
7.3%
1月 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
12月 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
11月 2024
3.8%
0.3%
3.1%
10月 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
9月 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
8月 2024
5.6%
7.3%
10.2%
7月 2024
10.3%
8.4%
5.4%
6月 2024
5.4%
12.6%
13.5%
5月 2024
13.5%
13.3%
8.3%
4月 2024
8.3%
14.1%
7.3%
3月 2024
7.3%
9.9%
7.8%
2月 2024
7.8%
8.7%
11.9%
1月 2024
11.9%
9.4%
9.7%
12月 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
10月 2023
1.6%
6.3%
4.3%
9月 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
8月 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
7月 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
6月 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
5月 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
4月 2023
2.6%
5.1%
4.3%
3月 2023
4.3%
3.3%
6.5%
2月 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
1月 2023
3.5%
2.7%
11.5%
12月 2022
11.5%
12.0%
20.0%
11月 2022
20.0%
23.9%
25.3%
10月 2022
25.3%
31.1%
28.9%
9月 2022
28.9%
20.5%
22.0%
8月 2022
22.1%
18.2%
19.0%
7月 2022
19.0%
20.9%
19.3%
6月 2022
19.4%
14.6%
15.8%
5月 2022
15.8%
23.5%
12.5%
4月 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
3月 2022
14.7%
17.4%
19.1%
2月 2022
19.1%
1.2%
9.6%
1月 2022
9.6%
27.9%
17.5%
12月 2021
17.5%
37.2%
20.5%
11月 2021
20.5%
13.1%
9.4%
10月 2021
9.4%
1.1%
13.0%
1234
