輸出前年比指標は、指定された月の商品およびサービスの輸出の前年同月と比較した変化を反映しています。輸出は日本のGDPの重要な部分を占めているため、輸出の伸びは国の生産の発展と経済指標の伸びを示します。

アメリカ「金融危機」の影響で、日本も100年に一度と言われる「世界同時不況」に遭遇し、輸出・入とも大幅な減少となりました。

日本の輸出の主力品目は、自動車や自動車の部分品、半導体等電子部品、鉄鋼です。「半導体等電子部品」の輸出は、アメリカとEU以外は中国を筆頭に台湾、香港、韓国などアジア諸国向けが中心です。鉄鋼の輸出は、中国、タイ、韓国向けが多くを占めています。

かつては電化製品なども主力な輸出品でしたが、現在では技術力の低下などにより、海外の製品にマーケットを奪われています。日本の産業としてアニメなども有名ですが、収益モデルに問題があるため、輸出にアニメは数値としてほとんど反映されていません。

