Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в промышленной сфере Японии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров производственных компаний. Они отвечают на вопросы о новых заказах, состоянии продаж в отрасли, объеме материальных запасов, работе с поставщиками, оценивают перспективы развития отрасли. Таким образом измеряется уровень активности менеджеров по закупкам в производственном секторе.

В целом, для опроса Markit PMI выделяются группы компаний, которые наиболее репрезентативно отражают условия бизнеса в основных отраслях промышленности в каждой стране. Материалы опроса позволяют определить изменения в условиях ведения бизнеса на более раннем сроке, чем другие экономические показатели. Опрос включает в себя одинаковые вопросы об одних и тех же предметах во всех исследуемых странах и регионах, что позволяет сравнивать полученные данные.

Значение индекса выше 50 говорит о росте сектора; значения ниже 50 указывают на сокращение.

Поскольку работа менеджеров по закупкам подразумевает раннее информирование об изменении экономической ситуации, инвесторы внимательно следят за публикациями индикатора. Индекс менеджеров по закупкам рассматривается как опережающий индикатор общего экономического развития.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: