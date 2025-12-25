КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 48.7 48.7
48.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
48.9
48.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в промышленной сфере Японии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров производственных компаний. Они отвечают на вопросы о новых заказах, состоянии продаж в отрасли, объеме материальных запасов, работе с поставщиками, оценивают перспективы развития отрасли. Таким образом измеряется уровень активности менеджеров по закупкам в производственном секторе.

В целом, для опроса Markit PMI выделяются группы компаний, которые наиболее репрезентативно отражают условия бизнеса в основных отраслях промышленности в каждой стране. Материалы опроса позволяют определить изменения в условиях ведения бизнеса на более раннем сроке, чем другие экономические показатели. Опрос включает в себя одинаковые вопросы об одних и тех же предметах во всех исследуемых странах и регионах, что позволяет сравнивать полученные данные.

Значение индекса выше 50 говорит о росте сектора; значения ниже 50 указывают на сокращение.

Поскольку работа менеджеров по закупкам подразумевает раннее информирование об изменении экономической ситуации, инвесторы внимательно следят за публикациями индикатора. Индекс менеджеров по закупкам рассматривается как опережающий индикатор общего экономического развития.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
48.7
48.7
48.2
окт. 2025
48.2
48.9
48.5
сент. 2025
48.5
49.4
49.7
авг. 2025
49.7
49.4
48.8
июль 2025
48.8
49.5
50.4
июнь 2025
50.4
48.7
49.0
май 2025
49.0
48.7
48.7
апр. 2025
48.7
48.7
48.3
март 2025
48.3
48.9
49.0
февр. 2025
49.0
49.1
48.8
янв. 2025
48.8
49.3
49.5
дек. 2024
49.5
50.0
49.0
нояб. 2024
49.0
46.0
49.2
окт. 2024
49.2
50.2
49.7
сент. 2024
49.7
50.0
49.8
авг. 2024
49.8
49.7
49.1
июль 2024
49.1
50.4
50.0
июнь 2024
50.0
49.4
50.4
май 2024
50.4
48.9
49.6
апр. 2024
49.6
47.8
48.2
март 2024
48.2
47.6
47.2
февр. 2024
47.2
47.9
48.0
янв. 2024
48.0
47.8
47.9
дек. 2023
47.9
47.7
47.7
дек. 2023 предв.
47.7
48.2
48.3
нояб. 2023
48.3
48.1
48.1
нояб. 2023 предв.
48.1
48.6
48.7
окт. 2023
48.7
48.5
48.5
окт. 2023 предв.
48.5
48.5
48.5
сент. 2023
48.5
48.6
48.6
сент. 2023 предв.
48.6
49.6
49.6
авг. 2023
49.6
49.7
49.7
авг. 2023 предв.
49.7
49.5
49.6
июль 2023
49.6
49.4
49.4
июль 2023 предв.
49.4
49.8
49.8
июнь 2023
49.8
49.8
49.8
июнь 2023 предв.
49.8
50.7
50.6
май 2023
50.6
50.8
50.8
май 2023 предв.
50.8
49.5
49.5
апр. 2023
49.5
49.5
49.5
апр. 2023 предв.
49.5
48.9
49.2
март 2023
49.2
48.6
48.6
март 2023 предв.
48.6
47.5
47.7
февр. 2023
47.7
47.4
47.4
февр. 2023 предв.
47.4
48.9
48.9
янв. 2023
48.9
48.9
48.9
янв. 2023 предв.
48.9
48.9
48.9
дек. 2022
48.9
48.8
48.8
дек. 2022 предв.
48.8
48.0
49.0
нояб. 2022
49.0
49.4
49.4
1234567
