Индекс деловой активности в секторе услуг м/м (Tertiary Industry Index m/m) отражает изменение уровня деятельности сферы услуг в Японии за отчетный месяц в сравнении с предыдущим. Индекс публикуется Министерством экономики, торговли и промышленности и отражает активность третичного сектора японской экономики.

В расчет индекса включены все ключевые сервисные отрасли: информация и связь, энергетика, коммунальные услуги, транспорт, финансы, страхование, туризм, банковское дело, образование и т.д.

Таким образом индекс отражает общую стоимость услуг приобретенных компаниями. Это один из основных показателей экономического здоровья.

В Японии 90% людей были фермерами и работали в первичной промышленности в прошлом, но доля сферы услуг значительно увеличилась в последние десятилетия. Из-за нехватки земли, пригодной для сельского хозяйства, она более не является крупной отраслью. При этом некоторые люди возвращаются в основную отрасль из-за плохих условий труда в третичном секторе экономики.

Поскольку японская экономика в основном опирается на экспорт, данные о секторе услуг не вносят большой волатильности в валютные рынки. Однако рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены.

График последних значений: