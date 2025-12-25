Экономический календарь
Индекс деловой активности в секторе услуг Японии м/м (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Средняя
|N/D
|0.0%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс деловой активности в секторе услуг м/м (Tertiary Industry Index m/m) отражает изменение уровня деятельности сферы услуг в Японии за отчетный месяц в сравнении с предыдущим. Индекс публикуется Министерством экономики, торговли и промышленности и отражает активность третичного сектора японской экономики.
В расчет индекса включены все ключевые сервисные отрасли: информация и связь, энергетика, коммунальные услуги, транспорт, финансы, страхование, туризм, банковское дело, образование и т.д.
Таким образом индекс отражает общую стоимость услуг приобретенных компаниями. Это один из основных показателей экономического здоровья.
В Японии 90% людей были фермерами и работали в первичной промышленности в прошлом, но доля сферы услуг значительно увеличилась в последние десятилетия. Из-за нехватки земли, пригодной для сельского хозяйства, она более не является крупной отраслью. При этом некоторые люди возвращаются в основную отрасль из-за плохих условий труда в третичном секторе экономики.
Поскольку японская экономика в основном опирается на экспорт, данные о секторе услуг не вносят большой волатильности в валютные рынки. Однако рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в секторе услуг Японии м/м (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
