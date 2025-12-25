Экономический календарь
Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)
|Низкая
|0.3%
|0.2%
|
0.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на корпоративные товары м/м (Domestic Corporate Goods Price Index m/m) отражает изменение цены на продукцию, произведенную внутри страны, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается с 2003 года. Ранее он назывался индексом оптовых цен.
Хотя Банк Японии не является государственным административным органом, денежно-кредитная политика считается относящейся к административной категории и проводится в соответствии с положениями Независимого административного комитета. Поэтому данные опроса считаются более надежными, чем данные, предоставляемые правительством.
Индекс CGPI рассчитывает изменение цены продажи продукции, приобретаемой японскими компаниями. Он также отражает колебания внутренней инфляции в Японии с точки зрения производителя и коррелирует с индексом потребительских цен (ИПЦ). Индекс цен на корпоративные товары охватывает промышленные товары, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, полезные ископаемые, электроэнергию, городской газ и воду.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress