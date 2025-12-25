Индекс цен на корпоративные товары м/м (Domestic Corporate Goods Price Index m/m) отражает изменение цены на продукцию, произведенную внутри страны, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается с 2003 года. Ранее он назывался индексом оптовых цен.

Хотя Банк Японии не является государственным административным органом, денежно-кредитная политика считается относящейся к административной категории и проводится в соответствии с положениями Независимого административного комитета. Поэтому данные опроса считаются более надежными, чем данные, предоставляемые правительством.

Индекс CGPI рассчитывает изменение цены продажи продукции, приобретаемой японскими компаниями. Он также отражает колебания внутренней инфляции в Японии с точки зрения производителя и коррелирует с индексом потребительских цен (ИПЦ). Индекс цен на корпоративные товары охватывает промышленные товары, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, полезные ископаемые, электроэнергию, городской газ и воду.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

