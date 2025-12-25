Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний (Adjusted Current Account) демонстрирует разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в отчетном месяце. Расчет индекса включает поправку на сезонность.

Чтобы купить товары, произведенные внутри страны, и осуществить процентные платежи по внутренним обязательствам, иностранные резиденты вынуждены покупать иену.

Сальдо счета текущих операций платежного баланса рассчитывается как разница между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей. Статистика экспорта отражает экономический рост Японии. Импорт отражает внутренний спрос страны. Товары, отражаемые в индексе, совпадают с выборкой индекса торгового баланса.

Рост индекса может положительно отразиться на котировках иены.

