Экономический календарь
Счет текущих операций Японии с учетом сезонных колебаний (Japan Adjusted Current Account)
|Средняя
|N/D
|¥3861.2 млрд
|
¥4347.6 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний (Adjusted Current Account) демонстрирует разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в отчетном месяце. Расчет индекса включает поправку на сезонность.
Чтобы купить товары, произведенные внутри страны, и осуществить процентные платежи по внутренним обязательствам, иностранные резиденты вынуждены покупать иену.
Сальдо счета текущих операций платежного баланса рассчитывается как разница между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей. Статистика экспорта отражает экономический рост Японии. Импорт отражает внутренний спрос страны. Товары, отражаемые в индексе, совпадают с выборкой индекса торгового баланса.
Рост индекса может положительно отразиться на котировках иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Японии с учетом сезонных колебаний (Japan Adjusted Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
