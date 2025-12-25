КалендарьРазделы

Индекс экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Деньги
Низкая 48.7
49.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
48.6
48.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Current Conditions) отражает экономические тенденции Японии. Он основан на оценке активности домохозяйств, корпораций и общей занятости в стране.

Расчет индекса производится на основе опроса 2 000 работников, должность которых позволяет им наблюдать за деятельностью, тесно связанной с экономикой региона. Результаты опроса могут служить основой для оценки экономических тенденций. Значения выше 50 указывают на оптимизм, а значения ниже 50 — на пессимизм.

Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных. Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники.

Значения индекса выше прогнозируемых считаются благоприятными для котировок JPY, а значения ниже ожидаемых — негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
48.7
49.1
окт. 2025
N/D
48.0
47.1
сент. 2025
47.1
46.7
46.7
авг. 2025
46.7
46.1
45.2
июль 2025
45.2
45.9
45.0
июнь 2025
45.0
47.2
44.4
май 2025
44.4
41.2
42.6
апр. 2025
42.6
45.7
45.1
март 2025
45.1
46.6
45.6
февр. 2025
45.6
49.5
48.6
янв. 2025
48.6
51.0
49.0
дек. 2024
49.9
48.6
49.4
нояб. 2024
49.4
45.9
47.5
окт. 2024
47.5
50.0
47.8
сент. 2024
47.8
51.3
49.0
авг. 2024
49.0
49.2
47.5
июль 2024
47.5
47.3
47.0
июнь 2024
47.0
46.6
45.7
май 2024
45.7
48.3
47.4
апр. 2024
47.4
51.1
49.8
март 2024
49.8
52.9
51.3
февр. 2024
51.3
51.9
50.2
янв. 2024
50.2
50.8
51.8
дек. 2023
50.7
49.6
49.5
нояб. 2023
49.5
49.8
49.5
окт. 2023
49.5
51.9
49.9
сент. 2023
49.9
54.2
53.6
авг. 2023
53.6
54.2
54.4
июль 2023
54.4
54.5
53.6
июнь 2023
53.6
55.0
55.0
май 2023
55.0
54.1
54.6
апр. 2023
54.6
52.8
53.3
март 2023
53.3
50.4
52.0
февр. 2023
52.0
48.3
48.5
янв. 2023
48.5
48.1
48.7
дек. 2022
47.9
49.1
48.1
нояб. 2022
48.1
49.3
49.9
окт. 2022
49.9
47.1
48.4
сент. 2022
48.4
44.7
45.5
авг. 2022
45.5
48.4
43.8
июль 2022
43.8
53.6
52.9
июнь 2022
52.9
52.4
54.0
май 2022
54.0
49.2
50.4
апр. 2022
50.4
42.9
47.8
март 2022
47.8
37.8
37.7
февр. 2022
37.7
47.2
37.9
янв. 2022
37.9
56.6
57.5
дек. 2021
56.4
56.2
56.3
нояб. 2021
56.3
49.0
55.5
окт. 2021
55.5
55.9
42.1
