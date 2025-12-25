Экономический календарь
Индекс экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Низкая
|48.7
|
49.1
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|48.6
|
48.7
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Current Conditions) отражает экономические тенденции Японии. Он основан на оценке активности домохозяйств, корпораций и общей занятости в стране.
Расчет индекса производится на основе опроса 2 000 работников, должность которых позволяет им наблюдать за деятельностью, тесно связанной с экономикой региона. Результаты опроса могут служить основой для оценки экономических тенденций. Значения выше 50 указывают на оптимизм, а значения ниже 50 — на пессимизм.
Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных. Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники.
Значения индекса выше прогнозируемых считаются благоприятными для котировок JPY, а значения ниже ожидаемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress