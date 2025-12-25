Индекс экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Current Conditions) отражает экономические тенденции Японии. Он основан на оценке активности домохозяйств, корпораций и общей занятости в стране.

Расчет индекса производится на основе опроса 2 000 работников, должность которых позволяет им наблюдать за деятельностью, тесно связанной с экономикой региона. Результаты опроса могут служить основой для оценки экономических тенденций. Значения выше 50 указывают на оптимизм, а значения ниже 50 — на пессимизм.

Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных. Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники.

Значения индекса выше прогнозируемых считаются благоприятными для котировок JPY, а значения ниже ожидаемых — негативными.

График последних значений: