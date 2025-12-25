Индекс деловых условий крупных производителей (BSI Large Manufacturing Conditions) отражает оценку условий ведения бизнеса со стороны крупных японских производителей. Он считается ключевым индикатором силы японской экономики, которая в значительной степени зависит от обрабатывающей промышленности.

Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса руководителей производственных предприятий, капитал которых составляет не менее 1 млрд иен. Таких компаний в стране всего 2500.

На основе индекса оцениваются настроения в японской обрабатывающей промышленности и общее состояние экономики страны. Он помогает спрогнозировать индекс крупных производителей Tankan, который выходит неделей позже.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

