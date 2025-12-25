КалендарьРазделы

Индекс деловых условий крупных производителей в Японии (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Министерство финансов (Ministry of Finance)
Сектор:
Бизнес
Средняя 4.7 0.2
3.8
Последний релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.0
4.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  Обзор
  График
  История
  Виджет

Индекс деловых условий крупных производителей (BSI Large Manufacturing Conditions) отражает оценку условий ведения бизнеса со стороны крупных японских производителей. Он считается ключевым индикатором силы японской экономики, которая в значительной степени зависит от обрабатывающей промышленности.

Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса руководителей производственных предприятий, капитал которых составляет не менее 1 млрд иен. Таких компаний в стране всего 2500.

На основе индекса оцениваются настроения в японской обрабатывающей промышленности и общее состояние экономики страны. Он помогает спрогнозировать индекс крупных производителей Tankan, который выходит неделей позже.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий крупных производителей в Японии (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
4.7
0.2
3.8
3 кв. 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 кв. 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 кв. 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 кв. 2024
6.3
2.9
4.5
3 кв. 2024
4.5
3.8
-1.0
2 кв. 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 кв. 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 кв. 2023
5.7
7.3
5.4
3 кв. 2023
5.4
1.2
-0.4
2 кв. 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 кв. 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 кв. 2022
-3.6
0.1
1.7
3 кв. 2022
1.7
3.5
-9.9
2 кв. 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 кв. 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 кв. 2021
7.9
18.8
7.0
3 кв. 2021
7.0
24.7
-1.4
2 кв. 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 кв. 2021
1.6
25.9
21.6
4 кв. 2020
21.6
8.8
0.1
3 кв. 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 кв. 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 кв. 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 кв. 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 кв. 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 кв. 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 кв. 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 кв. 2018
5.5
8.3
6.5
3 кв. 2018
6.5
3.6
-3.2
2 кв. 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 кв. 2018
2.9
-1.8
9.7
4 кв. 2017
9.7
4.2
9.4
3 кв. 2017
9.4
4.8
-2.9
2 кв. 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 кв. 2017
1.1
7.5
4 кв. 2016
7.5
2.9
3 кв. 2016
2.9
-11.1
2 кв. 2016
-11.1
-7.9
1 кв. 2016
-7.9
3.8
4 кв. 2015
3.8
11.0
3 кв. 2015
11.0
-6.0
2 кв. 2015
-6.0
2.4
1 кв. 2015
2.4
8.1
4 кв. 2014
8.1
12.7
3 кв. 2014
12.7
-13.9
2 кв. 2014
-13.9
12.5
1 кв. 2014
12.5
9.7
4 кв. 2013
9.7
15.2
3 кв. 2013
15.2
5.0
12
