Экономический календарь
Индекс деловых условий крупных производителей в Японии (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
|Средняя
|4.7
|0.2
|
3.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0
|
4.7
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс деловых условий крупных производителей (BSI Large Manufacturing Conditions) отражает оценку условий ведения бизнеса со стороны крупных японских производителей. Он считается ключевым индикатором силы японской экономики, которая в значительной степени зависит от обрабатывающей промышленности.
Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса руководителей производственных предприятий, капитал которых составляет не менее 1 млрд иен. Таких компаний в стране всего 2500.
На основе индекса оцениваются настроения в японской обрабатывающей промышленности и общее состояние экономики страны. Он помогает спрогнозировать индекс крупных производителей Tankan, который выходит неделей позже.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий крупных производителей в Японии (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress