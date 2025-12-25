Розничные продажи крупных продавцов г/г (Large Retailer’s Sales y/y) демонстрируют изменение общей стоимости товаров, проданных в крупных магазинах, сетевых супермаркетах и гипермаркетах Японии, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Индекс отражает уровень потребления и доверия потребителей. Он используется для оценки уровня потребительских расходов, инфляции и развития экономики в стране. Поэтому рост значения показателя может положительно отразиться на котировках иены.

Данные о розничных продажах крупных продавцов публикуются Министерством экономики, торговли и промышленности и отражают общую стоимость товаров, проданных в крупных магазинах, торговых сетях и супермаркетах. Индекс является важным показателем личного потребления. Он также связан с уровнем доверия потребителей и отражает темпы роста японской экономики.

В последние годы состояние розничных продаж в Японии усложнилось из-за зарубежных интернет-магазинов. С началом распространения смартфонов с 2010 года массы населения, которые изначально не имели навыков работы с информационными технологиями, также начали приобретать товары в интернет-магазинах. Такое распространение онлайн-магазинов оказывает негативное влияние на японских ритейлеров.

График последних значений: