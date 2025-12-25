Экономический календарь
Розничные продажи крупных продавцов в Японии г/г (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Средняя
|N/D
|0.6%
|
1.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи крупных продавцов г/г (Large Retailer’s Sales y/y) демонстрируют изменение общей стоимости товаров, проданных в крупных магазинах, сетевых супермаркетах и гипермаркетах Японии, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Индекс отражает уровень потребления и доверия потребителей. Он используется для оценки уровня потребительских расходов, инфляции и развития экономики в стране. Поэтому рост значения показателя может положительно отразиться на котировках иены.
Данные о розничных продажах крупных продавцов публикуются Министерством экономики, торговли и промышленности и отражают общую стоимость товаров, проданных в крупных магазинах, торговых сетях и супермаркетах. Индекс является важным показателем личного потребления. Он также связан с уровнем доверия потребителей и отражает темпы роста японской экономики.
В последние годы состояние розничных продаж в Японии усложнилось из-за зарубежных интернет-магазинов. С началом распространения смартфонов с 2010 года массы населения, которые изначально не имели навыков работы с информационными технологиями, также начали приобретать товары в интернет-магазинах. Такое распространение онлайн-магазинов оказывает негативное влияние на японских ритейлеров.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи крупных продавцов в Японии г/г (Japan Large Retailer's Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
