Индекс потребительских цен (ИЦП) Японии с учетом сезонных колебаний м/м (Consumer Price Index s.a.) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Индекс служит для оценки инфляции в стране.

Цены на некоторые виды товаров и услуг, особенно по отдельным видам овощей и фруктов, подвержены заметным сезонным колебаниям, которые, как правило, носят циклический характер. Для нивелирования сезонного фактора применяется корректировка, что позволяет эффективнее сравнивать ИПЦ по месяцам.

Вес каждого элемента, использованного при расчете индекса, основан на результатах исследований домохозяйств, проводимого Министерством внутренних дел и Статистическим бюро. Для расчета используются розничные цены, получаемые из опроса в рамках статистического исследования розничных цен от Министерства внутренних дел и Статистического бюро.

CPI — важный способ измерения изменений в покупательских тенденциях и инфляции. Влияние на валюту может варьироваться в обоих направлениях: как правило, рост индекса потребительских цен приводит к росту процентных ставок и укреплению местной валюты. Однако в условиях рецессии рост ИЦП может привести к более серьезному экономическому спаду и падению курса местной валюты.

В условиях нормального развития экономики рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Помимо этого, индекс учитывается при принятии решений о различных экономических мерах и пересмотре пенсий.

График последних значений: