Экономический календарь
Счет текущих операций Японии без учета сезонных колебаний (Japan Current Account n.s.a.)
|Средняя
|N/D
|¥3646.3 млрд
|
¥4483.3 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Сальдо счета текущих операций платежного баланса (Current Account) демонстрирует разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в течение расчетного месяца. К его составляющим относятся: чистый торговый баланс (экспорт минус импорт), чистый доход (проценты, дивиденды) и входящие трансферные платежи (к примеру, иностранные налоги и т.п.).
После пересмотра международных стандартов платежного баланса от МВФ статистика Японии также перешла на новые стандарты. Одно из основных изменений заключается в том, что капитальные затраты теперь включают инвестиционные покупки, но не включают гранты для развивающихся стран, которые были включены в используемый ранее метод расчета сальдо текущих операций.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Японии без учета сезонных колебаний (Japan Current Account n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress