Сальдо счета текущих операций платежного баланса (Current Account) демонстрирует разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в течение расчетного месяца. К его составляющим относятся: чистый торговый баланс (экспорт минус импорт), чистый доход (проценты, дивиденды) и входящие трансферные платежи (к примеру, иностранные налоги и т.п.).

После пересмотра международных стандартов платежного баланса от МВФ статистика Японии также перешла на новые стандарты. Одно из основных изменений заключается в том, что капитальные затраты теперь включают инвестиционные покупки, но не включают гранты для развивающихся стран, которые были включены в используемый ранее метод расчета сальдо текущих операций.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: