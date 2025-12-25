Экономический календарь
Розничные продажи в Японии м/м (Japan Retail Sales m/m)
|Высокая
|N/D
|0.4%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи м/м (Retail Sales m/m) отражают совокупный объем продаж розничных товаров и услуг за отчетный месяц в сравнении с предыдущим. Показатель имеет большую волатильность и рассчитывается с учетом сезонной корректировки.
Розничные продажи являются важным показателем инфляции в стране и позволяют оценить уровень потребительских расходов. Чистые цифры без больших колебания от автомобильных продаж примечательны, потому что они иллюстрируют основные модели и тенденции потребления.
В последние годы состояние розничных продаж в Японии усложнилось из-за зарубежных интернет-магазинов. С началом распространения смартфонов с 2010 года массы населения, которые изначально не имели навыков работы с информационными технологиями, также начали приобретать товары в интернет-магазинах. Такие покупки влияют на розничный сектор Японии.
Рост индикатора может положительно повлиять на котировки японской иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Японии м/м (Japan Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
