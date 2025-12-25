Розничные продажи м/м (Retail Sales m/m) отражают совокупный объем продаж розничных товаров и услуг за отчетный месяц в сравнении с предыдущим. Показатель имеет большую волатильность и рассчитывается с учетом сезонной корректировки.

Розничные продажи являются важным показателем инфляции в стране и позволяют оценить уровень потребительских расходов. Чистые цифры без больших колебания от автомобильных продаж примечательны, потому что они иллюстрируют основные модели и тенденции потребления.

В последние годы состояние розничных продаж в Японии усложнилось из-за зарубежных интернет-магазинов. С началом распространения смартфонов с 2010 года массы населения, которые изначально не имели навыков работы с информационными технологиями, также начали приобретать товары в интернет-магазинах. Такие покупки влияют на розничный сектор Японии.

Рост индикатора может положительно повлиять на котировки японской иены.

