Экономический календарь
Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (30-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)
|Низкая
|3.427%
|
3.166%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.427%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (10-Year JGB Auction) демонстрирует данные по продажам казначейских долговых обязательств правительства Японии со сроком погашения 30 лет. Правительства выпускают облигации для заимствования финансовых средств у покупателей. Доходность государственной облигации представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения.
Японские облигации считаются низкорисковым высоколиквидным активом в силу того, что они полностью обеспечены правительством страны. Япония выплачивает долг страны государственными облигациями. В настоящее время долг превышает 1000 триллионов иен, что является самым высоким государственным долгом в мире.
Сейчас в Японии наблюдается снижение инвесторов, покупающих государственные облигации. Это связано с финансовой нестабильностью. Поэтому правительство призывает население к покупке государственных облигаций в небольших объемах.
Колебания доходности служат индикатором ситуации с госдолгом. Отображаемые в календаре значения отражают доходность японских ценных бумаг.
Сейчас Япония выпускает облигации с фиксированной процентной ставкой на срок 2, 5, 10, 20, 30 или 40 лет. Кроме того, существует 15-летний период для облигаций с плавающей ставкой, которые имеют переменные проценты.
Срок погашения таких бумаг составляет до 50 лет. Эмиссия ценных бумаг правительствами направлена на покрытие дефицита государственного бюджета и привлечение средств для погашения задолженностей. Ставка облигаций представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения. Все участники получают одинаковую доходность по максимальной принятой ставке.
Колебания доходности служат индикатором ситуации с госдолгом. В момент релиза инвесторы сравнивают среднюю аукционную ставку с курсом той же ценной бумаги на предыдущем аукционе.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (30-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress