Экономический календарь
Частное потребление в Японии кв/кв (Japan Private Consumption q/q)
|Низкая
|0.2%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.1%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем частного потребления кв/кв (Private Consumption q/q) отражает объем совокупного конечного потребления домашних хозяйств в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Считается, что оно совпадает с совокупными расходами домохозяйств. Данные собираются и публикуются Институтом экономических и социальных исследований при Кабинете министров Японии.
В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, расходы на здравоохранение, связь, ресторанные услуги и проживание в отелях, и т.д. Сюда также входят товары длительного пользования (например, автомобили), но не входит покупка жилья домохозяйствами (такие покупки учитываются в статистике инвестиций домохозяйств). Индекс рассматривается как показатель экономического роста и потребительского оптимизма.
Частное потребление является основным компонентом расчета ВВП Японии, который также включает государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт. На долю частного потребления приходится около 60% экономики Японии.
Изменения частного потребления позволяют прогнозировать изменения ВВП страны в отчетном квартале. Кроме того, поскольку рост ВВП благоприятно влияет на экономику, рост частного потребления, являющегося большей частью ВВП, оказывает положительное влияние на котировки иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Частное потребление в Японии кв/кв (Japan Private Consumption q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress