Объем частного потребления кв/кв (Private Consumption q/q) отражает объем совокупного конечного потребления домашних хозяйств в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Считается, что оно совпадает с совокупными расходами домохозяйств. Данные собираются и публикуются Институтом экономических и социальных исследований при Кабинете министров Японии.

В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, расходы на здравоохранение, связь, ресторанные услуги и проживание в отелях, и т.д. Сюда также входят товары длительного пользования (например, автомобили), но не входит покупка жилья домохозяйствами (такие покупки учитываются в статистике инвестиций домохозяйств). Индекс рассматривается как показатель экономического роста и потребительского оптимизма.

Частное потребление является основным компонентом расчета ВВП Японии, который также включает государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт. На долю частного потребления приходится около 60% экономики Японии.

Изменения частного потребления позволяют прогнозировать изменения ВВП страны в отчетном квартале. Кроме того, поскольку рост ВВП благоприятно влияет на экономику, рост частного потребления, являющегося большей частью ВВП, оказывает положительное влияние на котировки иены.

