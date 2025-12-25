Индекс потребительских цен (ИЦП) Японии г/г (Consumer Price Index, CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Индекс служит для оценки инфляции в стране.

CPI — важный способ измерения изменений в покупательских тенденциях и инфляции. Влияние на валюту может варьироваться в обоих направлениях: как правило, рост индекса потребительских цен приводит к росту процентных ставок и укреплению местной валюты. Однако в условиях рецессии рост ИЦП может привести к более серьезному экономическому спаду и падению курса местной валюты.

Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Структура потребления домохозяйств является фиксированной, и индикатор показывает изменение в расходах на фиксированное потребление, т.е. изменения, связанные с колебаниями цен.

Вес каждого элемента, использованного при расчете индекса, основан на результатах исследований домохозяйств, проводимого Министерством внутренних дел и Статистическим бюро. Для расчета используются розничные цены, получаемые из опроса в рамках статистического исследования розничных цен от Министерства внутренних дел и Статистического бюро.

Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Помимо этого, индекс учитывается при принятии решений о различных экономических мерах и пересмотре пенсий.

График последних значений: