Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Японии г/г (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Низкая
|2.9%
|2.7%
|
3.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.5%
|
2.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен (ИЦП) Японии г/г (Consumer Price Index, CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Индекс служит для оценки инфляции в стране.
CPI — важный способ измерения изменений в покупательских тенденциях и инфляции. Влияние на валюту может варьироваться в обоих направлениях: как правило, рост индекса потребительских цен приводит к росту процентных ставок и укреплению местной валюты. Однако в условиях рецессии рост ИЦП может привести к более серьезному экономическому спаду и падению курса местной валюты.
Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Структура потребления домохозяйств является фиксированной, и индикатор показывает изменение в расходах на фиксированное потребление, т.е. изменения, связанные с колебаниями цен.
Вес каждого элемента, использованного при расчете индекса, основан на результатах исследований домохозяйств, проводимого Министерством внутренних дел и Статистическим бюро. Для расчета используются розничные цены, получаемые из опроса в рамках статистического исследования розничных цен от Министерства внутренних дел и Статистического бюро.
Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Помимо этого, индекс учитывается при принятии решений о различных экономических мерах и пересмотре пенсий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Японии г/г (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress